Napoli vs Inter de Milán | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a Alexis Sánchez por la Serie A de Italia

Inter de Milán tendrá un partidazo y quizás uno de los más complejos que les queda en la recta final de la Serie A de Italia. Este domingo visitará en el nuevo Estadio Diego Armando Maradona al Napoli.

Duelo de alto impacto en el Calcio y que tiene como grandes favoritos a los nerazzurros. A pesar de que les ha costado en las últimas semanas, el equipo de Antonio Conte sigue con una racha increíble de triunfos que los tiene cada día más cerca del Scudetto. Con una diferencia de 11 puntos en la previa de sus partidos, sobrepasan y por bastante al AC Milan.

Para el duelo con Napoli, cuadro que pelea por entrar a los cuatro mejores y un puesto en la UEFA Champions League de la próxima temporada, Alexis Sánchez partiría desde la suplencia, dejándole el ataque a Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, en esta ya conocida lucha por ser titulares.

Quien está en duda es Arturo Vidal, ya que el mediocampista no ha podido volver a las canchas luego de operarse. Molestias y problemas de última hora en su puesta a punto han evitado que el King vuelva a sumar minutos en el elenco de Conte.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Inter?



Napoli vs Inter se jugará el día domingo 18 de abril a las 14:45, hora chilena.

Alexis espera sumar minutos este domingo. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Napoli vs Inter?

El encuentro será transmitido por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



El partido del Inter vs Napoli será transmitido online y por streaming en ESPN Play y Zapping.