Antonio Conte valora a Alexis Sánchez: "Siempre desordena las cartas cuando ingresa"

Antonio Conte explicó por qué no jugó con tres delanteros en la trabajada victoria de Inter de Milán sobre Cagliari, la décima consecutiva del conjunto lombardo en la liga italiana, que ratificó su favoritismo al Scudetto.

La opción de que Alexis Sánchez, Lautaro Martínez y Romelu Lukaku jueguen al mismo tiempo seduce a los expertos, pero el técnico apuliano sólo optó por el chileno y el belga, para darle descanso al argentino.

"A veces también puse tres delanteros con el partido en curso, sobre todo con Sánchez, porque es un jugador que siempre desordena las cartas cuando ingresa. Pero le di un respiro a Lautaro y no quise cambiar de sistema en este momento", explicó Conte.

Según el allenatore, su decisión de mantener el esquema se basa en que "teníamos muchos jugadores de calidad y (Achraf) Hakimi también entraba por la derecha. Si no hubiéramos hecho el gol, también habría optado por (Andrea) Pinamonti para forzar el juego", confesó.

Alexis Sánchez acumula cinco goles y seis asistencias en la liga italiana. Foto: Getty Images

De cara a lo que resta de temporada, Conte reforzó la idea de que todavía no hay nada ganado. "Siempre tenemos que jugar para ganar y tener apretado al máximo el acelerador. No somos de hacer cálculos y a mí me gusta mucho ganar", sentenció.

Finalmente, se refirió al descarte de Arturo Vidal, quien cumplió un mes fuera de las canchas por una operación en la rodilla. "Sufrió algunas molestias en el calentamiento final, por lo que preferimos no arriesgar. Esperamos recuperarlo pronto", subrayó el DT.

Alexis Sánchez apareció como titular en la victoria de Inter sobre Cagliari por la liga italiana. Foto: Getty Images

Inter tendrá una semana de trabajo clave para afrontar tres partidos en siete días. El próximo domingo visitará al Napoli y luego a Spezia, para cerrar en casa contra el Verona. Un panorama que refuerza las opciones de alternancia de Alexis Sánchez.

