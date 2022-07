Inter de Milán vs Lens | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el amistoso de pretemporda

En el marco de la preparación que llevan estas semanas los equipos de Europa para el curso que empieza en Agosto, el Inter de Milán de Alexis Sánchez se medirá ante el Racing Club de Lens de la Ligue 1, en Francia, para seguir probando piezas.

El Niño Maravilla aún no resuelve su futuro, y no ha sido considerado en los enfrentamientos previos a este encuentro. Los dirigidos por Simone Inzaghi vienen de empatar a 2 goles con el AS Mónaco del defensor chileno Guillermo Maripán, quien arrancó como titular; marcaron Gagliardini y Asllani para los lombardos. Anteriormente, se habían estrenado en amistosos venciendo a los suizos de Lugano por 4 a 1.

El Lens, por su parte, perdió en su amistoso anterior por 3 a 1 ante Clermont, luego haberle ganado por la cuenta mínima al Rodez Aveyron Football, de la Segunda División de Francia.

El neroazurro quedó en segundo lugar la Serie A pasada sin mucha participación del tocopillano, a dos puntos de su clásico rival el AC Milán y aprontan su próximo desafío ante el Olimpique de Marsella. El Racing Lens, en tanto, fué séptimo en el curso anterior de Ligue 1 y se verá las caras con el West Ham en su próxima jornada amistosa.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Lens el amistoso de pretemporada?

Inter de Milán vs Lens se juega este sábado 23 de julio a las 12:30 horas de Chile en el Estadio Bollaert-Delelis, en Francia.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Inter de Milán vs Lens por el amistoso de pretemporada?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales según tu operador:

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Inter de Milán vs Lens por el amistoso de pretemporada?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.