Alexis maravilla al mundo con un doblete en el Inter de Milán campeón de la Serie A

Inter de Milán es el mejor equipo de la Serie A italiana, el campeón, y quiso darse un gustito, con Alexis Sánchez en llamas, quien marcó un doblete en la goleada por 5-1 ante Sampdoria en el lance por la fecha 35º.

En el primer tiempo quedó demostrado que los lombardos iban por todo, pese a que ya son campeones querían festejar el título con una victoria, y por ello se pusieron arriba en la cuenta a los cuatro minutos, gracias a Roberto Gagliardini, tras una jugada que inició Alexis.

El Niño Maravilla tenía muchas ganas de mostrarse y llegar a la red, lo que consiguió por primera vez en el encuentro a los 26’, cuando el propio Gagliardini lo dejó solo, y el formado en Cobreloa definió con clase ante la salida del arquero.

La visita tenía algo que decir, y fue justamente con un ex Inter de Milán, porque el senegalés Keita Baldé (35’) aprovechó un rebote en el área chica, y con un remate potente batió la resistencia de Samir Handanovic.

Pero no le duró nada la alegría al equipo genovés, porque Alexis estaba muy prendido, y marcó su doblete a los 36’, porque definió de primera tras un preciso centro del “Huaso” Achraf Hakimi, quien sigue recordando la dupla del chileno con Mauricio Isla en la Roja.

En el complemento Conte hizo muchos cambios, de hecho entró el arquero suplente rumano Radu, y Alexis se fue a descansar a los 55’, para dar paso al juvenil Andrea Pinamonti.

De hecho, el propio Pinamonti se quería mostrar y tuvo su momento de gloria, porque en los 61’ marcó un buen gol de volea, luego de una gran jugada del volante italiano Nicolo Barella.

Los campeones de Italia estaban muy prendidos y querían decir en cancha que fueron los mejores de la temporada, y faltaba el gol de Lautaro Martínez, quien convirtió en los 70 minutos gracias a un perfecto tiro desde el punto penal.

Inter de Milán campeón ya llegó a los 85 puntos, mientras Sampdoria se queda en el noveno lugar con 45 unidades.

Una semana especial ha tenido el Inter de Milán, el cuadro nerazzurri se consagró campeón de la Serie A tras la igualdad del Atalanta ante el Sassuolo el pasado domingo, cortando así una racha de nueve campeonatos consecutivos para la Juventus.

Además, el cuadro de Alexis Sánchez y Arturo Vidal lograría levantar el máximo título del Calcio después de diez años, su último título lo había conseguido en la temporada 2009-10.

No obstante, aún quedan fechas por jugar de la presente temporada, y bajo este contexto el Inter recibirá este sábado 8 de mayo a la Sampdoria en el Giuseppe Meazza de Milán por la 35° jornada del futbol italiano.

Para este encuentro se espera que el Maravilla sea titular en desmedro de la estrella argentina, Lautaro Martínez. Antonio Conte aprovechará que el Scudetto ya es nerazzurri para darle descanso los jugadores que llevaron la principal carga de la temporada.

El último recuerdo del tocopillano ante el cuadro de la ciudad de Génova no es el mejor, el seleccionado chileno buscará revertir la imagen dejada en el duelo de la primera rueda de la temporada, cuando se perdió un lanzamiento desde los doce pasos en la derrota por 2-1.

Sobre Arturo Vidal por su parte, aún no hay claridad sobre cuándo podrá estar disponible, no obstante, Conte señaló que espera tenerlo de regreso en este tramo final.

