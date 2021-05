Inter vs Sampdoria | Horario, cómo y dónde ver en vivo a Alexis Sánchez por la Serie A de Italia

Inter de Milán, a cuatro fechas del final, es el flamante campeón de la Serie A de Italia. El cuadro de Alexis Sánchez y Arturo Vidal logró consagrarse la fecha pasada aunque no pudo celebrar en cancha. Ahora tendrá la posibilidad frente a la Sampdoria por la jornada 35.

Con 82 puntos y siendo inalcanzable para sus perseguidores como Atalanta, Juventus y AC Milan (todos con 69 unidades), Inter tendrá semanas de relajo y donde los partidos restantes servirán para extender la ventaja en una liga italiana que ha sido importantísima para los nerazurros luego de 11 años sin títulos.

Antonio Conte preparará este duelo como cualquier otro, aunque desde Chile se espera que el entrenador italiano pueda mover las piezas y darle minutos a otras figuras, entre ellas Alexis.

El Maravilla ha sido suplente en los últimos partidos, pero vital para lograr resultados en los minutos finales de cada encuentro y su nivel actual lo ilusiona de cara al futuro en un Inter que tendrá varios desafíos la próxima temporada.

Por el lado de Vidal aún no se sabe con certeza cuándo podrá estar disponible para su retorno post lesión, pero Conte ya señaló que espera tenerlo en este tramo final del Calcio.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Sampdoria por la Serie A?



Inter de Milán vs Sampdoria juegan este sábado 8 de mayo a las 12:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Inter de Milán vs Sampdoria?



El partido será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

