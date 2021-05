Inter de Milán vs Sampdoria | Ver EN VIVO ONLINE y TV al equipo de Alexis Sánchez por la 35° fecha de la Serie A

Una semana bien especial ha tenido el Inter de Milán, el cuadro nerazzurro se consagró como campeón de la Serie A tras la igualdad del Atalanta ante el Sassuolo el pasado domingo, cortando así una racha de nueve campeonatos consecutivos para la Juventus de Turín.

Además, el cuadro de Alexis Sánchez y Arturo Vidal lograría levantar el máximo título del Calcio después de diez años, su último título lo había conseguido en la temporada 2009-10.

No obstante, aún quedan fechas por jugar de la presente temporada, y bajo este contexto el Inter recibirá este sábado 8 de mayo a la Sampdoria en el Giuseppe Meazza de Milán por la 35° jornada del futbol italiano.

Para este encuentro se espera que el Maravilla sea titular en desmedro de la estrella argentina, Lautaro Martínez. Antonio Conte aprovechará que el Scudetto ya es nerazzurri para darle descanso los jugadores que llevaron la principal carga de la temporada.

El último recuerdo del tocopillano ante el cuadro de la ciudad de Génova no es el mejor, el seleccionado chileno buscará revertir la imagen dejada en el duelo de la primera rueda de la temporada, cuando se perdió un lanzamiento desde los doce pasos en la derrota por 2-1.

Sobre Arturo Vidal por su parte, aún no hay claridad sobre cuándo podrá estar disponible, no obstante, Conte señaló que espera tenerlo de regreso en este tramo final.

