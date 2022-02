Este miércoles Alexis Sánchez enfrentará al Liverpool por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en un duelo que sin duda tendrá condimento especial, dado que hace años los Reds se obsesionaron por fichar al Niño Maravilla, pero fueron duramente rechazados.

Inter de Milán recibirá al elenco de Mohamed Salah y Jurgen Klopp a las 17:00 horas en San Siro, buscando dar el primer golpe de la llave de la ronda de los dieciséis mejores junto a un AS7 que vive un momento brutal.

Pero la historia pudo ser muy distinta y así lo reveló el histórico capitán de Anfield, Steven Gerrard, quien dedicó páginas de su autobiografía para contar cómo el crack de la selección chilena rechazó a Liverpool hace largos ocho años.

El actual entrenador de Aston Villa relanzó en 2016 el libro "Mi historia", originalmente de 2006, con nuevas anécdotas y pasajes desconocidos de su carrera, como cuando los Reds le encomendaron la misión de contratar sí o sí a Alexis Sánchez.

“Era el mismo ritual todos los veranos. El club me decía qué objetivo de tiro lejano tenían en mente y luego me pedía que me pusiera en contacto con él", explicó.

En el equipo "pensaron que una solicitud para considerar mudarse a Liverpool tendría más impacto viniendo de mí”, confesó Gerrard, quien estaba convencido de que lograría fichar al Niño Maravilla.

De acuerdo al relato de Steven en su autobiografía, los de Anfield estaban obsesionados por contratar a Alexis Sánchez, ya que lo veían como reemplazante natural de Luis Suarez. Eso sí, apareció una dura piedra de tope.

“Sabíamos que Arsene Wenger también estaba en la búsqueda (de Alexis Sánchez). Wenger había ido a Brasil (Mundial) para tratar de convencerlo”, reveló Gerrard.

En la misma línea la leyenda de los Reds explicó que “me esforcé mucho con Sánchez. Honestamente esperaba poder montar la ola de nuestra fantástica temporada 2013-14".

“Fue genial en la forma en que (Alexis Sánchez) respondió; su inglés era bueno y tuvimos algunos intercambios de texto detallados", contó Steven Gerrard, pero lamentablemente las negociaciones no llegaron a buen puerto.

“Justo cuando pensaba que estábamos llegando a alguna parte, (Alexis) Sánchez señaló, cortés pero honestamente, que apreciaba que mi carrera estuviera llegando a su fin y sentía que debía tener cuidado antes de firmar un contrato con el Liverpool”, cuenta en el libro.

“Esencialmente, (Alexis Sánchez) no estaba realmente seguro del futuro del Liverpool y tenía mucha más confianza en el Arsenal", lamentó.

Por último, Steven Gerrard reforzó y confirmó la teoría de que el Niño Maravilla prefirió irse al Arsenal por petición de su pareja de ese entonces, a quien le parecía mucho mejor vivir en la capital.

“Aprecié el hecho de que (Alexis Sánchez) fue abierto y sincero sobre sus razones (de no querer ir a Liverpool). Estar en Londres fue otro atractivo para él y su novia”, cerró Gerrard.

Finalmente el histórico de La Roja se decidió por el Arsenal, elenco donde la rompió y terminó ganándose un bombástico traspaso a Manchester United, sin embargo, siempre quedará la incógnita de cómo le hubiera ido al Niño en Anfield.

Inter de Milán y Liverpool se enfrentarán este miércoles a las 17:00 horas en San Siro, buscando dar el primer golpe en la ida de octavos de final de la UEFA Champions League, y puedes revisar aquí cómo seguirlo en vivo.