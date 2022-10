Olympique de Marsella tiene un importantísimo desafío este miércoles 26 de octubre, ya que enfrentará la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League con una misión muy clara entre ceja y ceja. Duelo para el cual Alexis Sánchez asoma como titular en el equipo de Igor Tudor.

Los focenses visitan al Frankfurt en el Deutsche Bank Park desde las 16:00 horas, y en caso de ganar podrían quedar como punteros del Grupo D, aunque también necesitan que Tottenham caiga ante Sporting, y asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Así, el técnico croata confía en el delantero chileno para comandar al elenco francés, y así también lo destacó Enzo Olivera recientemente en RedGol en La Clave.

"Tudor está enamorado de Alexis, le llena los ojos"

En su ya habitual reporte desde Europa, el periodista deportivo fue consultado por los celos que generó el Niño Maravilla en el padre de su compañero Gerson, quien acusó que Tudor solo tiene ojos para el goleador histórico de la selección chilena y eso perjudica a su retoño, a quien además representa. Ahí, Olivera explica que el croata efectivamente está feliz con el tocopillano.

"Igor Tudor está enamorado de Alexis, futbolísiticamente por supuesto, le encanta y es un jugador que le llena los ojos", revela de entrada el reconocido corresponsal chileno en el viejo continente.

Eso sí, igualmente destaca que está "en un escenario que también tiene mucha movilidad, porque hablemos de lo que pasa en una conferencia de prensa del Olympique de Marsella durante la semana pasada. El presidente del club dejó entrever que podría salir".

Complementa que el timonel del cuadro galo, Pablo Longoria, "ha tenido bastantes diferencias con los dueños del equipo, que recordemos que es una empresa mixta entre norteamericanos, franceses y también accionistas rusos. Hay muchas diferencias porque él ha querido en el último tiempo potenciar el plantel y le han dicho que para la próxima temporada".

Sobre lo mismo, Olivera añade que el plantel "ya se empieza a armar en el mercado de pases de invierno en Europa, y no van a haber grandes fichajes, y claramente sin eso no se puede competir en Europa".

"Más allá de que no se han hecho grandes fichajes, dejando de lado a Alexis que para mí es un gran fichaje para el Olympique de Marsella, no han tenido otra gran contratación. Es más, terminan saliendo un delantero a la Juventus, entonces claramente se termina desarmando un poco el proyecto del equipo si los dueños no te dicen 'mira, en los próximos seis meses vamos a fichar'", complementa.

Para cerrar, lanza que "en ese escenario el Marsella tiene su gran objetivo. Yo creo que le puede hacer un gran partido al Frankfurt, es un buen equipo pero increiblemente en esta Champions no le ha ido bien, ha sumado solo cuatro puntos, y yo creo que el Olympique podría dar la sorpresa en esta fecha".

"Se definen cosas en esta última fecha, el Marsella tiene seis puntos y el líder del grupo es el Tottenham de Antonio Conte que tiene siete, entonces claramente el Olympique tiene muchas opciones de clasificar, es un grupo que está bastante apretado con los tres primeros, el Frankfurt tiene cuatro unidades, pero si termina ganándole al Marsella haría siete, entonces es un grupo que está muy flexible y cualquier cosa puede pasar en esta última fecha", concluyó.