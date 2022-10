Universidad de Chile ha tenido una temporada para el olvido, ya que por cuarto año consecutivo pelea hasta último minuto para olvidarse del descenso. Sin embargo, también hay varias cosas que destacar y una de ellas es, sin duda, Lucas Assadi, un joven talento formado en la U y que sueña con compartir en el camarín azul con Alexis Sánchez.

El habilidoso atacante de 18 años, surgido de la cantera del Romántico Viajero, ha destacado con su gran nivel de juego y le ha dado dinámica a un plantel que parecía dormido. Esto, obviamente, ha generado interés inmediato en el extranjero de poder contar con sus servicios, pero él tiene dos grandes anhelos por cumplir todavía antes de pensar en eso: dejar un título y ser compañero del Niño Maravilla, su máximo referente.

"Sería muy bonito, me gusta la personalidad que tiene Alexis"

En conversación con Las Últimas Noticias, Assadi reconoce que la opción de tener al goleador histórico de la selección chilena -que es su gran ídolo- en el Centro Deportivo Azul sería un sueño. "Uffff. Sería muy bonito. Me gusta la personalidad que tiene, siempre está pidiendo el balón aunque se equivoque, siempre quiere tenerla y hacer jugar al equipo", lanza de entrada.

Tras eso, resalta que "esa personalidad de Alexis es la que me gusta, igual que el número 7". Sobre la ilusión de llevar en la espalda el mismo número que su referente, el canterano del Chuncho destaca que "no pude elegirlo este año, pero el que uso ahora no es cualquiera, por lo que significa Charles Aránguiz. Es un orgullo jugar con la 20 de Universidad de Chile."

A pesar de haber jugado en Colo Colo, el propio Alexis ha dado luces, hace ya varios años, de que la posibilidad de jugar en Universidad de Chile, por el cariño que su abuelo sentía por los azules, podría concretarse en algún momento. Situación que ilusiona a los hinchas de la U, y también a Lucas Assadi.

Con posibilidades de salir del CDA, Assadi reconoce que primero hay otros objetivos que cumplir. "Quiero dejar algo bonito en Universidad de Chile. Lo tengo bien claro. La idea es ganar un título con Universidad de Chile. Ya veremos después, pero la verdad es que no pienso mucho en esas cosas, ni tampoco le tomo mucha atención cuando mencionan que podría irme de la U".

Eso sí, eso no le impide proyectarse. Por eso, el oriundo de Puente Alto también sueña con "jugar la Champions League. Ese es mi sueño y llegar a España o Inglaterra".

"Por mi juego, pienso que la liga española me vendría bien, pero para eso tengo que ir quemando etapas, tratar de mejorar en mi juego, tomar buenas decisiones en el campo y trabajar en la definición, que no se me ha dado mucho", cerró.