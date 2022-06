El fútbol europeo ya cerró el telón de la temporada 2021-22 y es hora de los balances. En lo que a Chile respecta, fue una temporada de dulces puntuales y varios agraces, especialmente por la situación que vivieron Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán de Simone Inzaghi.

Por su parte Ben Brereton se siguió consolidando en la Championship inglesa con Blackburn Rovers en un desempeño que ilusiona para que el delantero británico-chileno dé el salto, mientras Claudio Bravo demostró que aún está vigente entre los mejores arqueros del mundo.

Desde el Viejo Continente, el corresponsal de RedGol, Enzo Olivera, hizo un balance y sacó cuentas para elegir a los tres mejores chilenos de la temporada en Europa.

“El podio para mí de los chilenos en Europa con los tres mejores, considerando que los títulos son importantes… por lo que se jugaba Alexis Sánchez con el Inter, para mí el mejor fue Alexis con el gol en la Supercopa de Italia, porque era contra la Juventus cuando había mucha presión contra él, y polémica porque Inzaghi no lo ponía”, dijo el reportero de la casa en el Viejo Continente.

Olivera agregó que Sánchez “no tuvo los minutos que debía y no por culpa de él, sino porque el DT tiene gusto por otros futbolistas como Dzeko o Correa, que terminaron la temporada por debajo de Alexis. Increíblemente le dio muy pocos minutos, pero ese gol valió mucho porque lo pone en las grandes ligas”.

“Y sí, está Brereton, okey, pero no se puede comparar la Serie A y una final contra Juventus a jugar en el Blackburn Rovers. No le quiero quitar méritos, pero el Blackburn está en la Championship, es un equipo menor que no fue capaza de clasificar a los playoffs para disputar el ascenso a la Premier, por eso pongo a Alexis de uno”, complementó sobre AS7.

En el segundo puesto, Enzo pone al 1 de la Roja: “después pongo a Claudio Bravo porque jugó una final de Copa del Rey y la ganó, con partidos en los que fue exigido contra rivales duros. En Betis anduvo bien y pese a la edad que tiene sigue demostrando que tiene un gran nivel”, expuso.

Por último, Enzo Olivera destaca que “en el tercer lugar pongo a Brereton por los goles, por la regularidad, más allá que se lesionó y eso le pasó la cuenta. Fue el mejor de su equipo y en la Championship uno de los tres mejores del campeonato. Lamentablemente no pudo cumplir el objetivo del ascenso, la lesión le pasó la cuenta en la selección chilena y al club, porque lo perdieron por varias semanas y se notó el bajón del equipo con su ausencia”.

“Ese es mi podio de los tres mejores chilenos del fútbol europeo esta temporada: Alexis, Bravo y Brereton”, sentenció Enzo Olivera desde Europa para RedGol.