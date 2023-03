Alexis Sánchez ha sido uno de los protagonistas durante la última semana en el Olympique de Marsella. El chileno falló un penal sobre el final del partido de cuartos de final de la Copa de Francia ante Annecy, y luego descontó en la tanda decisiva, pero que no sirvió de mucho al cuadro de Igor Tudor al quedar fuera de competencia.

Entre duros comentarios de la prensa francesa, y sacar la voz en conferencia de prensa tras el último fracaso de los Focenses, el futuro de Alexis Sánchez seguiría en la Ligue 1. Eso, al menos, lo adelanta el corresponsal de RedGol en Europa, Enzo Olivera, en el segundo capítulo de su Podcast Original en RedGol, estrenado esta semana.

En el episodio, disponible en YouTube y Spotify, el periodista menciona que ya existe un trabajo para seguir contando con Alexis en Marsella. "Quieren renovarlo. Es más, la semana pasada ya se iniciaron conversaciones directas con su entorno, con su representante para poder renovar por lo menos un año más", cuenta.

Pero señala que no será una tarea fácil. "Es el cuarto futbolista de mejor pago del equipo, me parece que según sus goles y según su rendimiento van a tener que darle un mimo importante a Alexis para que termine poniendo su firma en el contrato nuevo", puntualiza Enzo Olivera.

Y suma antecedentes importantes que pueden allanar el camino de Maravilla en el club francés, salvo por un punto. "Alexis está contento en Marsella, sí; está contento con la ciudad, sí; con la hinchada, sí; con el rendimiento del equipo, no". Por eso, llegar a la próxima Champions League puede ser fundamental. "Me parece que esa renovación, Alexis, por lo menos hasta ahora, la va a esperar para que esté seguro de que el Olympique de Marsella se clasifique a la próxima Liga de Campeones", finaliza el corresponsal de RedGol en Europa en su Podcast Original.

LA HISTORIA DEL OLYMPIQUE DE MARSELLA Y COMO ALEXIS SÁNCHEZ PUEDE ENTRAR EN EL SITIAL DE HONOR

El segundo capítulo de RedGol en Europa está centrado en la historia del Olympique de Marsella como un equipo de múltiples deportes hasta su entrada en el fútbol, donde son un conjunto histórico del fútbol francés, y donde Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en el Viejo Continente, ha experimentado "la sensación de estar en Sudamérica" en sus coberturas.

Para el periodista, "la historia no solamente te la marcan los goles, pero también te la marcan los títulos. Si no logras títulos, logras goles", dice. Pero, si hay que ubicar a Alexis Sánchez en algún lugar de la historia del club francés, "tienes que meterte en el corazón de la hinchada de cierta forma y Alexis me parece que está lográndolo con ese empuje con esa forma de entregarse, con ese ida y vuelta, con intentar ir a cada pelota, pero también hay un desgaste".

"Lograr títulos para entrar a la historia es difícil en este Marsella, porque están por debajo del París Saint Germain, marcar goles y eso eso también te lo reconoce la hinchada", puntualiza el reportero.