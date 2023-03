Alexis Sánchez es el goleador del Olympique de Marsella con 10 goles en la Ligue 1. Y si bien el tocopillano ya cambió el chip y, de paso, le puso presión máxima a su equipo para enfrentar al Stade Rennais el domingo 5 de marzo, todavía tiene una herida que no ha cerrado: la feísima derrota sufrida contra el Annecy en los cuartos de final de la Copa de Francia, certamen en el que el cuadro más importante de aquel país eliminó al PSG.

En aquel partido, el Dilla perdió un lanzamiento penal en el tiempo regular. Bah, en rigor se lo tapó el portero Thomas Callens, aunque en la tanda que definió el cotejo, AS70 sí pudo marcar su remate. Pero eso no fue suficiente, pues el 10° equipo mejor ubicado en la Ligue 2 se impuso por 7-6.

"Fue una dura derrota para mí y para todos. Creo que es la peor de mi carrera. Fue realmente difícil y todo lo que podemos hacer es ofrecerles disculpas a nuestros hinchas", expresó el futbolista de 34 años, quien llegó al balompié galo desde el Inter de Milán de Italia y también pasó por el Barcelona de España, el Arsenal y el Manchester United de Inglaterra.

Eso no fue todo para el Dilla. "En el vestuario se sentía esa tristeza. Tenemos que estar concentrados hasta el final, sea un equipo de segunda división o no", sentenció Alexis Sánchez, quien también tuvo palabras para esa pena máxima que desperdició.

Alexis Sánchez: "Debemos aprender, las cosas pasan muy rápido en el fútbol"

Sobre ese penal que le tapó el arquero Callens, Alexis Sánchez dijo que "no me arrepiento de ese lanzamiento". Pero también dejó un mensaje para que él y sus compañeros no lo olviden para el desenlace de la presente temporada.

"Tenemos que aprender de nuestros errores, pero las cosas pasan muy rápido en el fútbol. En casa no debemos dejar solos a nuestros rivales. Tenemos que mantenernos concentrados hasta el final, lo he estado diciendo desde que estoy aquí. Al 200 por ciento incluso", sentenció AS70, siempre con ese apetito voraz que lo motiva a ir por más.