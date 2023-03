Alexis Sánchez reveló que pretende extender su estadía en el Olympique de Marsella, pero lanzó una advertencia que da a entender que está abierto a cambiar de planes. "No me interesa ser segundo, tercero ni cuarto. Quiero ser campeón", dijo el goleador histórico de la selección chilena.

Alexis Sánchez sufrió una gran decepción junto al Olympique de Marsella. Después de haber eliminado al PSG en la Copa de Francia, el cuadro más popular de aquel país fue eliminado por el Annecy, el 10° equipo ubicado en la tabla de posiciones de la Ligue 2, que ahora desafiará al Toulouse de Gabriel Suazo en la semifinal de aquel certamen.

El tocopillano sabe que ese golpe fue durísimo y que no será fácil digerirlo. Pero ya es tiempo de mirar hacia adelante y cambiar el chip. Este domingo 5 de marzo, la escuadra adiestrada por el croata Igor Tudor tendrá un partido importantísimo por la competencia liguera de la que todavía es escolta, aunque a ocho puntos del Paris Saint-Germain.

Y el máximo goleador histórico de la Roja y también artillero del OM en la temporada lanzó una declaración de principios que llena de ilusión a la hinchada del equipo del Velódromo. "Tengo muchas ganas de quedarme, pero vine acá para ganar títulos", dijo AS70, casi como una advertencia al nivel que espera lograr con el único equipo francés que tiene una Champions League en su palmarés. Por cierto, el vínculo del formado en Cobreloa vence el 30 de junio de 2023.

"No me interesa ser segundo, tercero o cuarto. Siempre he ganado en mi carrera, tengo ese deseo y quiero seguir haciéndolo aquí. ¡Quiero ser campeón!", soltó el Maravilla, quien buscará ante el Stade Rennais engrosar su registro anotador de la campaña, que suma 10 goles en la máxima categoría del balompié galo.

Marsella jugará el tercer partido de la temporada ante el Rennes

El siguiente rival del cuadro marsellés marcha en el quinto puesto del certamen y lucha seriamente por ingresar a las competencias continentales de la temporada próxima. En el plantel cuenta con el zaguero central belga Arthur Theate, quien fue compañero de Gary Medel en el Bologna y también con los peligrosos delanteros Martin Terrier y Amine Gouiri, además del rapidísimo Jeremy Doku.

Ya se enfrentaron en dos ocasiones durante este curso: una fue en la primera rueda de la Ligue 1, donde un gol y un autogol de Mattéo Guendouzi configuraron el 1-1 definitivo. En la Copa de Francia, en tanto, el Olympique de Marsella consiguió una victoria por la mínima diferencia que también anotó el pelucón centrocampista de paso por el Arsenal inglés.