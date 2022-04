Enzo Francescoli desmiente interés de River Plate en Alexis Sánchez: "No es cierto, nadie me habló del tema"

El futuro de Alexis Sánchez se ve complicado. El delantero está en la vitrina del Inter de Milán, no juega desde sus partidos por la selección chilena y la prensa italiana especula con su salida para hacerle espacio al gran deseo de la dirigencia lombarda, el argentino Paulo Dybala.

Hay euros en el medio del impasse. Alexis gana 7,5 millones por temporada, es el mejor pagado tras la partida de Christian Eriksen, y para rescindir el contrato el Inter debe poner al menos 4 millones sobre la mesa del tocopillano.

La única forma que tiene el Inter para desatar el nudo es que venga un equipo y ofrezca por el Niño Maravilla, alternativa que hizo que en Italia miraran inmediatamente a River Plate, donde Alexis fue campeón con 18 años.

La conexión se viralizó rápidamente en medios europeos y trasandinos. Pero encontró rápido y oficial rechazo de River Plate, que a través del eterno Enzo Francescoli explicó que el cuadro millonario no está interesado en el delantero chileno.

"No hay mucho que decir, nadie me ha hablado del tema", sentencia el ex mundialista uruguayo en diálogo con FC InterNews. "Lo que se ha dicho no es cierto, no sé quién lo dijo", complementó el ídolo de infancia de Zinedine Zidane.

Francescoli ya había tenido que salir a desmentir acercamientos con el Inter por Fabrizio Angileri y Enzo Pérez. Ahora le tocó con Alexis, por lo que no disimuló su desagrado ante estos rumores de mercado.

"Esta es la primera vez que escucho esto. Sinceramente no sé de dónde salió todo esto. Nadie me habló, yo no soy responsable si alguien habla, pero esto no es agradable ni para un lado ni para el otro".

Inter visitará este viernes a Spezia por iuna nueva jornada de la liga italiana, mientras el próximo martes vendrá la revancha de semifinales de la Copa Italia ante AC Milan. Es decir, instancias hay para Alexis Sánchez.

Alexis marcó un curioso récord esta temporada en el Inter de Milán, ya que anotó en las cuatro competencias oficiales en que participó su equipo, con goles en la Supercopa italiana, Coppa Italia, Serie A y Champions League.