La alegría en Flamengo es total luego de un día prácticamente perfecto este miércoles que empezó con la llegada de Arturo Vidal a Río de Janeiro recibido por decenas de aficionados y luego con una impresionante goleada de 7-1 sobre Deportes Tolima para asegurar su clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores.

Luego, este jueves, presentaron a Everton Cebolinha quien es una de las grandes incorporaciones que han hecho para buscar tanto el título del Brasileirao como la competición continental y en este evento fue Marcos Braz, presidente del equipo, quien habló de otros nombres puntuales.

Entre ellos destacó el primer día del King en la ciudad. "Estaba muy feliz, ya conocía el Maracaná. Contento y encantado con la afición del Flamengo. En cuanto a la parte contractual, tiene que ir a Italia para resolver unos asuntos personales, lo que impide un anuncio. Todavía necesita resolver estos problemas, pero no tendremos ningún tipo de problema", indicó.

Pero otro de los jugadores que tendrían sobre la mesa es Alexis Sánchez, quien negocia su salida del Inter de Milán. "No voy a decir que es posible. Mañana hay alguna oportunidad de mercado, así que no voy a decir que la tiene o no la tiene. No voy a hablar de la llegada de un solo jugador. Incluso porque, si quisiera y confirmara esto, interferiría con la negociación", afirmó.

"Hay una parte financiera, varias situaciones que hay que analizar para eso. Lo que puedo decirle a la afición es que Flamengo hará una gran ventana. Aún no ha empezado, pero tendremos una grata sorpresa para que el día 20, ante el Juventude, estén todos los refuerzos disponibles para el Flamengo", dijo sobre la posible llegada de Alexis Sánchez.