Cristián Caamaño se aburre de la porfía de Alexis Sánchez para salir del Inter de Milán: "Hay un interés económico, no me vengan con que es un tema deportivo"

Alexis Sánchez se integró esta semana a la pretemporada del Internazionale Milano, club donde el chileno aún tiene un año de contrato por cumplir y en el que, al parecer, continuará pese a los deseos de la entidad nerazzurra que quiere ver partir al delantero.

El atacante de la Roja no está considerado por el entrenador Simone Inzaghi, una situación ya constatada en la temporada pasada con un papel más que secundario en la banca del Inter.

Hace unos días la prensa italiana aseguró que Inter le ofreció parte del sueldo de la temporada a Alexis para que acepte irse, pero la respuesta del chileno fue negativa. En Radio Agricultura el periodista Cristián Caamaño se mostró en desacuerdo por la actitud del Niño Maravilla y entrega sus argumentos.

“Rechaza la primera oferta del Inter, esto está para la largo. Desgraciadamente Alexis, hay un tema económico por detrás. Alexis no quiere resignar todo el sueldo que iba a recibir esta temporada de parte del Inter”, dijo Caamaño.

El rostro de la 92.1 agrega que “Inter le ofrece un cuarto para liberarlo y que Alexis vaya a negociar con otro club. No, Alexis tiene una postura económica. En este momento su cabeza está en tatar de recuperar el año que va a perder con el Inter o una cifra importante, y de ahí ir a negociar con otro club”.

“Si te van a pagar… si ibas a ganar 8, te van a pagar y después puedes negociar por 2,5 ó 3, estamos hablando de cifras tremendas, ya ganaste todo lo que podías ganar en Europa desde hace 15 años. Como dicen, nadie puede meterse (en el bolsillo ajeno), pero después no me vengan con que lo de Alexis es sólo deportivo. Hay un interés económico, optó por esto”, complementó el comentarista.

Por último, Caamaño ejemplificó comparando los caminos de Alexis con el de Arturo Vidal, quien acaba de salir justamente del Inter de Milán en una situación parecida a la de Sánchez.

“Vidal primer año malo y dijo me voy, no aguanto otro año en la banca. Alexis nunca se plantó ante el Inter y sigue en su condura de mantener ese contrato generoso. Y es válido, pero no me vengan después con eso de que siempre hay un tema deportivo”, sentenció Cristián Caamaño.