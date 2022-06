Universidad de Chile solo logró un empate 2-2 ante General Velásquez, lo que si bien le permite seguir con vida en Copa Chile, vuelve a traer los fantasmas de regreso por el mal juego que se pudo ver en la cancha del estadio Santa Laura.

Por lo mismo, el periodista de radio Agricultura, Cristián Caamaño, apunta al desempeño que ha mostrado el equipo en los primeros encuentros de Diego López al mando de los azules, donde asegura que habrá problemas de continuar por este camino.

"Si la U fue a Italia para buscar a un entrenador para que juegue de esta manera el equipo, creo que estamos mal. La señal es pésima. No es algo contra Diego López, no tiene la culpa de que lo fueran a buscar. Él aceptó una oferta. Pero en tres semanas de trabajo, dos partidos, uno tiene que ver algo. Pero la U sigue siendo el mismo hibrido de Escobar, de Dudamel, Valencia, Romero. Potencia las malas cosas de un equipo que sigue tratando mal el balón, que tiene problemas de generación, que no puede superar a un equipo de Segunda División Profesional, es decir de la tercera división", golpea la mesa Caamaño.

En ese sentido, el comentarista deportivo no ve cambio alguno, donde a días de volver a la competencia en el Campeonato Nacional, los azules siguen en el mismo pozo.

"La U para jugar así perfectamente pudo haber apostado por otra cosa. Un tipo que, además, no conoce los rivales. Aquí depende de mucho de lo que pueda establecer como idea Sebastián Miranda. Lo concreto que la U a cinco días de su estreno, juega el sábado con La Calera, tiene más dudas de cuando terminó el campeonato", detalla.

Por lo mismo, asegura que se debe apuntar nuevamente al entrenador y lo que está planteando, donde no se ven cambios ni movimientos que permitan sacar a flote al plantel. ¿El triunfo ante General Velásquez? El periodista asegura que solo fue por la diferencia de categoría.

"No es un equipo que se sabe refugiar, no achica líneas, no es un equipo preparado para defender por afuera, tiene graves problemas para defender por adentro. ¿A qué juega? Ser pragmático es decir que la U va jugar a defender el cero, pero no sabe hacerlo. No sabe tener la pelota, no sabe achicar líneas, no sabe tenerla en zona defensiva, en fase de mediocampo, no sabe si presionar arriba, al medio o darle la iniciativa al rival. Eso es problema del técnico, donde la U no tiene una estrategia. No tiene una estrategia de juego y depende de individualidades, así es muy difícil. Ir a buscar a un entrenador a Italia para esto. Si quedaba eliminada por General Velásquez qué ibamos a decir. Estuvo a nada y solamente por el rival no se fue afuera. Un equipo de Primera B a la U la saca", finaliza.