Alexis Sánchez y otro partido para ser figura: Horario y dónde ver en vivo AS Roma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A de Italia

Un imperdible partido se viene este domingo cuando Inter de Milán visite a la Roma en la fecha 34 del Calcio en Italia.

Duelo que podría marcar bastante en la tabla de la liga, ya que una victoria de la nerazzurra dejaría al equipo de Antonio Conte a solo tres puntos del puntero, Juventus, que juega el lunes en otro partidazo ante la Lazio (4°).

Oportunidad única que tienen a los lombardos con la posibilidad de pelearle el Scudetto a la Vecchia Signora a cinco fechas del final de la Serie A. Sin duda será un aprueba de fuego, ya que el propio Inter ha tenido que sufrir la irregularidad.

Pero el elenco de Conte tiene una arma secreta y es Alexis Sánchez. El chileno ha tenido un post receso de alto nivel y con tres titularidades consecutivas, le ha dado un segundo aire a su equipo y que lo tiene justamente metiéndole presión al líder.

El chileno la rompió el pasado jueves y se postula como el mejor del ataque para enfrentar a los romanos, aunque todo dependerá de Antonio Conte. (Foto: Getty)

Contra SPAL el Maravilla tuvo un cometido espectacular aportando en el marcador y siendo vital con asistencias. Si bien siempre está la posibilidad que el DT haga cambios por dosificación, sería una locura considerando el nivel de Alexis.

En frente estará AS Roma, histórico cuadro que seguro se la hará difícil a los de Milán. Hoy son 5° y están alcanzando un cupo a Europa League, claro que están lejos de clasificación a Champions.

Aún así, el exequipo de David Pizarro deberá ir con todo y así no correr peligro con los dos que lo siguen en la clasificación: Napoli y AC Milan.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AS Roma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A de Italia?

AS Roma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A de Italia jugarán este domingo 19 de julio a las 15:45 horas de Chile.

�� DETONAO



Desde el reinicio de la @SerieA, @Alexis_Sanchez ha participado activamente en 8 goles (2 goles, 6 asistencias).#FORZAINTER �������� pic.twitter.com/JoL7HnlLrj — Inter (@Inter_es) July 17, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo AS Roma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A de Italia?

AS Roma vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A de Italia será transmitido en vivo por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

