Desde las 17 horas de Chile, el Inter de Milán chocará contra la Roma en la Copa Italia. Un partido que tendrá nuevamente el encuentro de Alexis Sánchez con José Mourinho, quienes compartieron camarín en el Manchester United.

Claro que el paso de Alexis por el United estuvo lejos de ser lo que se esperaba de su categoría. Tras romperla en el Arsenal, pagaron una alta suma de dinero para que pisara Old Trafford, donde incluso le pasaron la emblemática camiseta número 7 del club.

Por lo mismo, tras su salida, Mourinho confesó que jamás vio que el tocopillano se sintiera cómodo en el mítico club inglés, lo que obviamente repercutió en su rendimiento deportivo.

"Siempre sentí que no era una hombre feliz. Y creo que en el trabajo en que estés, cuando no estás feliz es difícil rendir a cualquier nivel", dijo Mou a The Telegraph de Inglaterra en septiembre del 2019.

Luego agregó que "quizás fui yo el que no fue capaz de introducirme y sacar lo mejor de él. Como entrenador a veces tienes la capacidad de sacar lo mejor de los jugadores y otras veces no tienes éxito en ese acercamiento".

Por lo mismo, comentó que no tenía rencores con el máximo anotador de la Selección Chilena. "Siempre sentí que Alexis era un hombre triste. Entonces probablemente en Italia pueda recuperarse. Espero que pueda. Siempre voy a desearle lo mejor a cualquier jugador".

Sensaciones que Alexis también abordó estando en Italia. El 2020, en su Instagram, se desahogó al detallar todo lo que sintió estando en Old Trafford con Mourinho en la banca.

"En un partido con el West Ham no me cambié. Nunca me había pasado eso como jugador. Me molestó y dije que no podía ser posible. Pasé de ser uno de los mejores de la Premier League, a no vestirme. En cinco meses. Llegué a mi casa y estuve muy triste", confesó Sánchez.

El chileno agregó que "al día siguiente igual entrené a doble turno, porque amo lo que hago. Después llegó otro entrenador (Ole Gunnar Solskjær) y decidí hablar con él. Le dije que yo necesitaba tomar aire, y que me diera la oportunidad de irme al Inter. Me dijo que sí, que no había ningún problema".