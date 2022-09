Alexis Sánchez tuvo un partido agridulce en el empate 2-2 que la Roja consiguió en un amistoso frente a Qatar jugado en Viena, la capital de Austria. El tocopillano anotó el primer tanto de la selección chilena, que le sirvió para llegar a 50 conquistas en partidos internacionales e integrar un listado top que tiene, entre otras figuras sudamericanas, al argentino Lionel Messi y los brasileños Pelé y Ronaldo.

Pero la parte mala fue que AS7 desperdició un lanzamiento penal que pudo significar el primer triunfo de Chile desde que Eduardo Berizzo asumió la dirección técnica del equipo. En rigor, el portero qatarí, Meshaal Barsham, le contuvo el remate al atacante del Olympique de Marsella de Francia.

"No es fácil, asumo mi responsabilidad. Con Arturo siempre estamos uno él y uno yo. Hoy me tocó, pero nada. Asumí y si toca otro penal, lo voy a patear", aseguró el Niño Maravilla, quien llegó a la Ligue 1 desde el Inter de Milán de Italia.

Y luego de esa declaración aprovechó de sacarle brillo a su laureado currículum en el Equipo de Todos. "Por algo soy el goleador histórico de la selección, el con más asistencias y el que tiene más partidos con Gary Medel", expresó Sánchez por los 150 partidos internacionales de él y el Pitbull. "Siempre quiero ganar, exigirme en todo y también a mis compañeros", añadió el ex Udinese y Barcelona.

Por cierto, ese error le significó un momento de introspección a Alexis Sánchez luego de culminado el cotejo. "Si juego mal, me siento mal. Estuve una hora ahí solo en el hielo, cosas que la gente que no sabe, pero son cuestiones que el futbolista a veces vive. Me siento mal al fallar", cerró el Dilla, quien de todas formas confía ciegamente en el trabajo del Toto, a quien conoció cuando el ex seleccionador de Paraguay fue ayudante de Marcelo Bielsa.