Alexis Sánchez vivió las dos caras de la moneda este miércoles en la Ligue 1. El Niño Maravilla fue titular en el Olympique de Marsella y tuvo una gran actuación en los 90' minutos de partido, pero que se vio opacada luego de que fallara un penal en el cierre.

El tocopillano dijo presente durante todo el encuentro, en el que generó varias ocasiones y donde estuvo a punto de convertir otras. El arco se le abría en la agonía, cuando un tiro desde los 12 pasos llegó a sentenciar el encuentro.

Sin embargo, su remate fue contenido por el arquero rival, dejando en el olvido todo lo que hizo en el partido. Es por ello que una vez finalizó el encuentro, el técnico Igor Tudor no dudó en salir a respaldar al chileno.

El DT del Olympique de Marsella aseguró que Alexis Sánchez no estaba designado para patear. "No hay un orden específico. Fue él quien decidió llevarse el balón, yo no había dado ninguna indicación".

Pero pese a ello, Igor Tudor respaldó al Niño Maravilla y buscó levantarlo para que tenga su revancha más adelante en la temporada. "Desafortunadamente, se lo perdió, pero convertirá el próximo".

El técnico también lamentó lo poco fino que estuvieron sus jugadores frente al arco. "Pudo haber sido una victoria limpia, un 4-0 o un 5-0. Seguimos dominando, tuvimos muchas ocasiones. Lo que menos me gustó es que después del gol nos relajamos un poco. Por lo tanto, el partido permaneció abierto hasta el final".

En esa misma línea, el técnico destacó que el OM está encontrando su forma de juego. "Realmente estamos tratando de mejorar. Como entrenador, siempre trato de querer más y esperar más de mis jugadores. Estamos en el camino correcto. Tenemos trabajo continuo".

Olympique de Marsella con un ojo en la UEFA Champions League

El Olympique de Marsella consiguió los tres puntos, mantener su invicto y asegurar su lugar en la cima de la Ligue 1. Ahora, los Phocéens se preparan para lo que viene, con un desafío importante en la liga antes del debut en la UEFA Champions League.

El día sábado el OM visita al Auxerre buscando seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, para luego pensar en el choque con el Tottenham en Inglaterra el miércoles. Ambos partidos serán vitales, por lo que se espera una pequeña rotación para el fin de semana.

Alexis Sánchez está siendo protagonista en sus primeros partidos con el Olympique de Marsella y, pese a fallar un penal, se eleva como figura. El Niño Maravilla ha demostrado por qué pedía más minutos en Italia y que todavía está vigente para la alta competencia.