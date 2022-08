"No ha sido recompensado": prensa francesa lamenta penal atajado a Alexis Sánchez tras su gran partido con el Olympique de Marsella

Alexis Sánchez tuvo una jornada de dulce y agraz este miércoles en Francia. El Niño Maravilla fue titular y realizó un tremendo partido en el triunfo del Olympique de Marsella por la cuenta mínima ante Clermont para seguir como líder en la tabla de posiciones, pero lamenta el haber fallado un penal.

El tocopillano jugó todo el encuentro a un gran nivel, siendo una pieza fundamental en el ataque de los Phocéens. Sin embargo, en los minutos finales tuvo la oportunidad de cerrar todo de la mejor manera, pero el arquero Mory Diaw le adivinó el lado.

El dolor de Alexis Sánchez fue tema para la prensa francesa, que destacó el bueno partido que hizo pero donde no tuvo su premio. Y es que el chileno, en sus primeras actuaciones, se ha hecho notar con un despliegue que ya ilusiona a los hinchas del OM.

L'Equipe abordó lo ocurrido con el tocopillano, destacando lo hecho por el meta rival en sus intentos. "Diaw, que ha confirmado su buen comienzo de temporada, ha estado sólido en muchas ocasiones, ganando notablemente en el suelo con tiros de Tavares y Sánchez. También repelió un penalti de Sánchez con una soberbia parada".

Otros como La Provence enfatizaron en el momento que amargó la tarde del chileno. "Al final del partido, Alexis Sánchez tuvo la oportunidad de marcar su primer gol de la temporada en el Vélodrome. Pero el chileno vio su penalti desviado por Diaw en su línea".

"Salvo un tiempo flojo sobre la hora, marcado por los sucesivos remates de Muhammed Cham y Yohann Magnin sobre el larguero de Pau López (56º), el OM nunca tembló. Incluso puede salir frustrado: Sánchez, muchas veces inspirado y después del penalti, no ha sido recompensado", señaló Eurosport.

Finalmente está So Foot, donde valoraron su aparición desde el arranque. "Tudor no se equivoca: vuelve a alinear delante a la dupla Payet-Sánchez, que había hecho daño al Niza tres días antes. Entonces comprendimos rápidamente que OM no había planeado hacer esta reunión a mitad de semana para un partido amistoso".

"La pequeña revuelta de los visitantes terminó rápidamente y OM luego tuvo varios puntos de partido para matar el juego. El mayor es un penalti, pitado por falta de Arial Mendy sobre Chancel Mbemba. Toma el mando Alexis Sánchez, pero su remate lo bloquea Mory Diaw", sentenciaron.

Alexis Sánchez se enfoca en la Ligue 1 antes del debut en la UEFA Champions League

Ya con los tres puntos en el bolsillo, el Olympique de Marsella busca mantenerse en lo más alto de la Ligue 1 de Francia. Ahora, el equipo de Alexis Sánchez tendrá que prepara el partido por el torneo que viene por delante antes de su estreno en la UEFA Champions League 2022/23.

Este sábado desde las 11:00 horas, los Phocéens visitan al Auxerre para afirmarse en el liderato. Tras ello, la mira estará puesta en el duelo del día miércoles 7 de septiembre, donde viajarán hasta Inglaterra para chocar con el Tottenham.

Alexis Sánchez quiere elevarse como una de las máximas estrellas de la Ligue 1 y, hasta ahora, lo está logrando. El Olympique de Marsella disfruta de las grandes actuaciones del chileno, que quiere seguir en la misma línea para tapar la boca de sus críticos.