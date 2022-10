Fernando Felicevich vuelve a generar controversia por ser señalado como el principal responsable de negar la aparición de sus principales representados, Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal en el libro infantil Héroes y Leyendas del Deporte Chileno para Pequeños Ciudadanos de Marcelo Simonetti.

El trío de bicampeones de América no figura en el texto, algo bastante llamativo, por lo que el autor aclaró en sus páginas la razón. "Este libro intenta dar cuenta de los deportistas más destacados de nuestro país, aunque el espacio impide que estén todos. Mención especial merecen los imprescindibles futbolistas Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, quienes, a través de su común representante, no aceptaron aparecer ilustrados".

El caso levantó revuelo por las redes sociales además que en medios de comunicación hubo voces fuertes contra los jugadores y uno de ellos fue Juan Cristóbal Guarello en Canal 13, en donde señaló duramente al futbolista del Olympique de Marsella. "El mismo Alexis Sánchez que andaba llorando hace un mes que Chile no lo reconocía", comentó el periodista.

Es por eso que la respuesta del oriundo de Tocopilla no se hizo esperar y así se manifestó a través de su cuenta de Instagram, en donde subió una captura del reportero en pantalla con una frase sarcástica. Además, aprovechó de aclarar el por qué de su ausencia y afirmó desconocer la situación.

"Quiero aclarar que no sabía de este libro, nunca me preguntaron. Para mí los niños son más importantes de un país y debemos apoyarlos. Aparte quedé picado porque no me pusieron", escribió el Niño Maravilla.

Alexis Sánchez, además, subió una nueva historia con la portada del libro mencionando la cuenta del Ministerio de Educación con un par de emojis que dejaban ver su insastifacción por no estar en sus páginas.