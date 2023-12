Arturo Vidal encaró a los hinchas de Colo Colo que lo criticaron por sus guiños a Boca Juniors. Luego de que Juan Román Riquelme manifestara sus deseos de fichar al King en el Xeneize, el volante publicó diversas fotos aludiendo al azul y oro. Los fanáticos albos no se lo perdonan.

En una transmisión de Twitch, el bicampeón de América comentó que aún no ha decidido cuál será su próximo club luego de terminar contrato con Athletico Paranaense, a pesar de que en Argentina dan por hecho su fichaje en Boca. Vidal se molestó con los hinchas albos que le escribieron por la plataforma.

“Mi gente, yo no he decidido dónde me voy a ir. ¿Por qué están hablando? Hay hasta hueones del Colo escribiéndome. Se dan vuelta rapidito. Les voy a decir altiro: a todos los hueones que me escriben la mala onda del Colo, que se dan vuelta ahora, déjense de huevear, loco, si todavía no tomo la decisión”, dijo.

“A fin de año, cuando termine mi contrato acá con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con esa. Andan tirando la mala como siempre los culiaos. Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Así que déjense de huevear”, remató.

¿Colo Colo le cierra las puertas a Arturo Vidal?

A través de Twitch, Arturo Vidal además habló de sus chances de fichar por Colo Colo en el venidero mercado de pases. El volante del Athletico Paranaense, que termina contrato a finales del año, insinuó que no hay mucho interés por parte de los albos para ficharlo en 2024.

“Tengo mucho respeto al Paranaense. Me lesioné y todavía me siguen queriendo. Uno sube fotos para Instagram para pasarlo bien. Nada más. Yo tengo contrato acá hasta el 30 de diciembre. Todavía no decido nada. Aún no termina mi contrato. Así que no me anden tirando la mala”, señaló en primera instancia.

“Muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí. Yo sólo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos. Pero tengan claro que estando o no, vamos a ser colocolinos de toda la vida. Claro que voy a ver el partido (contra Unión Española). Todos los partidos del Colo los veo”, sumó.

Vidal, que cumplirá 37 años en 2024, se lesionó gravemente en el partido entre Chile y Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026. Debió pasar por el quirófano, donde se sometió a una sutura artroscópica de menisco externo de rodilla derecha. Desde entonces está alejado de las canchas.

¿Cuándo puede volver a jugar Arturo Vidal?

Arturo Vidal se ha mantenido en recuperación tras su grave lesión en la rodilla en septiembre. Debió operarse. Los plazos apuntan a que recién entre enero y febrero de 2024 estará listo para sumar minutos. Para entonces, habrá terminado contrato con Athletico Paranaense.

