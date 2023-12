Arturo Vidal confirma que Colo Colo no lo quiere para el próximo año: "No depende de mí"

En los últimos días, un fuerte coqueteo ha marcado las apariciones virtuales de Arturo Vidal. El King empezó a sonar fuerte como próximo refuerzo de Boca Juniors e incluso, como un guiño a los xeneizes, ha posado con ropa amarillo y oro en sus redes sociales.

Una situación que ha generado molestia en los hinchas de Colo Colo, que se ilusionaban con que por fin se concretara el retorno del King a los pastos del Monumental. Esto, tras estar casi sentenciado que no seguirá en el Athletico Paranaense de cara al 2024.

Pero lo cierto es que todo indica que eso no ocurrirá y Vidal partirá rumbo a la Bombonera, donde ya dan como un hecho su arribo. El jugador ficharía por dos temporadas, lo que significaría que estaría en condición de volver a Chile a los 38 años.

“No voy a jugar en Colo Colo si no me quieren”

Y en su trasmisión sabatina de Twitch, el King entregó más detalles sobre su casi seguro paso a Boca y de paso dejar en claro en qué quedó ese coqueteo con Colo Colo tras su lesión, con visitas al camarín incluidas y también con palabras de amor eterno al que fue su hogar.

“Tengo mucho respeto al Athletico Paranaense. Me lesioné y todavía me siguen queriendo. Uno sube fotos para Instagram para pasarlo bien. Nada más. Yo tengo contrato acá hasta el 30 de diciembre. Todavía no decido nada. Aún no termina mi contrato. Así que no me anden tirando la mala”, señaló en primera instancia.

Y con respecto al Cacique, Vidal recalcó que “muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí. Yo solo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos. Pero tengan claro que estando o no vamos a ser colocolino de toda la vida. Claro que voy a ver el partido (Contra Unión Española). Todos los partidos del Colo los veo”, señaló.

Con ello, Vidal da casi por cerradas sus chances de ir a Colo Colo en 2024 y de paso recalca que todavía pertenece al Paranaense, pese a que todas las informaciones hablan de que el King ya está listo para ir a Boca.

Una situación que, seguramente, se definirá en los próximos días. También dependerá de las elecciones xeneizes, ya que, de ganar Juan Román Riquelme, es casi un hecho que el traspaso se dará. Eso sí, Boca podría no jugar Copa Libertadores, depende de resultados para poder meterse en el certamen internacional.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal en 2023?

Pese a su lesión en septiembre, Arturo Vidal alcanzó a disputar un total de 34 partidos oficiales entre Flamengo y Athletico Paranaense en la temporada 2023. En ellos cosechó dos asistencias, no registró goles y alcanzó los 1.692 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo puede volver a jugar Arturo Vidal?

Arturo Vidal se ha mantenido en recuperación tras su grave lesión a la rodilla en septiembre. Los plazos apuntan a que recién entre enero y febrero de 2024 estará listo para sumar minutos.

