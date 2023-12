Colo Colo tiene este fin de semana un momento clave en su lucha por ser campeón. El Cacique recibe a Unión Española y espera nada menos que una ayuda de Universidad de Chile, que visita a Cobresal en el norte del país.

Los Mineros están en la cima, pero el equipo de Gustavo Quinteros logró acortar la distancia a dos puntos. Es por ello que una mano del Romántico Viajero les permitiría tener la pista libre para adueñarse de la cima con sólo una fecha más por disputar.

La situación ha generado una tremenda polémica en los últimos días, con hinchas de la U pidiendo dejarse perder para no ayudar a su archirrival. Sin embargo, en Colo Colo no están muy interesados y se sinceraron sobre su postura al respecto.

Colo Colo no se preocupa de lo que la haga la U con Cobresal

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, habló en conferencia de prensa previo al duelo con Unión Española. Al estratega se le consultó por la posible ayuda de la U ante Cobresal y descartó de plano estar pendientes de lo que haga su archirrival.

“A mí me da lo mismo. Individualmente cada uno tendrá su pensamiento. Nosotros hablamos de jugar partido a partido, no pensar en lo que hacen los rivales y menos en los demás equipos que tienen que jugar contra esos rivales”, lanzó de entrada el DT.

Ante dichos de un posible relajo de la U para no ayudar a Colo Colo, Gustavo Quinteros fue claro en señalar que no lo ve posible. “En mi vida futbolística no he conocido un jugador que juegue a menos yo haya ido para atrás. Y espero no conocerlo”.

“Confío en el profesionalismo de todos los jugadores y equipos, que todos entran a la cancha a ganar y dar lo mejor. Representar de la mejor manera a un equipo, una camiseta, como nosotros”, añadió el entrenador.

Gustavo Quinteros también aprovechó de dejar en claro la postura del plantel. “No pensamos en lo que hagan los demás, sino en lo que nosotros tenemos que hacer, un trabajo difícil. Tenemos que hacerlo bien y después, si los demás pierden puntos, mucho mejor. Nosotros dependemos de nosotros, de hacerlo bien”.

Finalmente el técnico recalcó que Colo Colo sólo debe preocuparse de terminar bien la temporada. “Hoy estamos en zona de clasificación a Copa Libertadores y estamos cumpliendo el objetivo más importante, así que tenemos que defender eso superando al rival y pensando sólo en nosotros”.

¿Cuándo juega Colo Colo con Unión Española?

Colo Colo recibe a Unión Española este domingo 3 de diciembre por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023. El duelo está programado para las 18:00 horas en el estadio Monumental.

¿Cuándo juega la U con Cobresal?

El mismo día y a la misma hora que Colo Colo enfrente a Unión Española, Universidad de Chile visitará a Cobresal en el norte. El duelo será en simultáneo junto con el cruce de Ñublense y Huachipato, el último en la pelea por el título.

