¿Palo para Gareca? El mensaje del PF de Arturo Vidal: "No existirá otro futbolista chileno..."

Arturo Vidal no fue considerado por Ricardo Gareca para la Copa América 2024 y este martes habló por primera vez de sus sensaciones por quedar fuera de la Roja. “Da tristeza y rabia no poder estar. No es algo futbolístico, es una decisión del entrenador”, lamentó el jugador de Colo Colo.

En el mismo día de sus declaraciones, el King recibió el apoyo de alguien que ha sido muy importante en su carrera: su preparador físico, Juan Ramírez. El hombre que antes trabajó en Colo Colo y Universidad de Chile destacó la extensa carrera del mediocampista con un palo para sus críticos.

“Sin ser un adivino del futuro, estoy seguro de que no existirá un futbolista chileno que en su carrera tenga la posibilidad de jugar en cinco de los equipos más ganadores y con más historia del mundo fútbol, y que además aún siga entrenándose, compitiendo y marcando diferencia…”, escribió.

“Para gustos, los colores. Mis respetos”, remató Ramírez, quien sigue siendo la fiel compañía del King desde que estaba en el Bayern Múnich. Sus palabras las acompañó con un video de los intensos entrenamientos que hace el volante.

La reacción de Arturo Vidal por quedar fuera de la Copa América

Arturo Vidal habló con los medios de comunicación este martes y evidenció su gran pena por quedar fuera de la Copa América 2024. “No sé si se ha hablado mucho de eso. Me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero hay que apoyar de afuera”, dijo en rueda de prensa con Colo Colo.

“Da tristeza y rabia no poder estar. No es algo futbolístico, es una decisión del entrenador (Ricardo Gareca). Tiene todo el derecho de elegir a sus jugadores y los que cree que lo van a hacer bien en la Copa América. Me hubiese encantado estar”, complementó.

Para fortalecer su relato, entregó los motivos por los que cree que debió estar. “Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores de Sudamérica. Queda la espina, pero así es el fútbol. Tomo estas cosas como un reto”, concluyó.

