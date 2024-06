El Rey insistió en la rabia que le genera la ausencia. "No es futbolístico", lanzó el centrocampista de Colo Colo. ¡Pero quiere revancha!

Arturo Vidal fue parte fundamental de la Roja bicampeona en la Copa América, pero no fue considerado por Ricardo Gareca para afrontar una nueva edición del torneo. El Rey no se ganó un boleto dentro de los 26 citados por el Tigre para el 48° certamen de países de este lado del mundo.

Vidal fue requerido para atender a los medios de comunicación en Colo Colo. Por supuesto que el tema de su marginación apareció. “No sé si se ha hablado mucho de eso. Me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero hay que apoyar de afuera“, introdujo el experimentado centrocampista.

“Ojalá a la selección le vaya bien por el fútbol chileno. Espero que debute con un triunfo si dios quiere”, agregó el King. Quiere sí o sí una victoria ante Perú en el estreno por el Grupo A. Un partido que será muy especial para el principal responsable del equipo.

Gareca lideró a la selección peruana durante dos ciclos eliminatorios y devolvió a la Bicolor a un Mundial luego de 36 años de ausencia. Por estas horas, el experimentado argentino afina detalles para la primera competencia oficial al mando de Chile.

“Da tristeza y rabia no poder estar. No es algo futbolístico, es una decisión del entrenador. Tiene todo el derecho de elegir a sus jugadores y los que cree que lo van a hacer bien en la Copa América. Me hubiese encantado estar”, aseguró Vidal en la sala de prensa del estadio Monumental.

Y puso sobre la balanza algunos aspectos que siente que lo acreditan como merecedor de una convocatoria. “Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores de Sudamérica. Queda la espina, pero así es el fútbol. Tomo estas cosas como un reto”, marcó el exvolante del Barcelona de España, la Juventus de Italia y el Bayern Múnich de Alemania, entre otros clubes.

Arturo Vidal se motiva con su ausencia en la Copa América 2024: “Vienen partidos difíciles en las Eliminatorias”

Esta ausencia de Arturo Vidal de la Copa América 2024 en su día sorprendió al mismísimo entrenador del campeón del mundo. Lionel Scaloni quedó estupefacto cuando le consultaron sobre la marginación del Rey y la de Gary Medel. El estratego prefirió la mesura, aunque de todas formas con el correr de los días eso se confirmó.

“No estoy ahora, pero vienen partidos muy difíciles en las Eliminatorias y hay que llevar a Chile al Mundial”, manifestó el King, siempre disponible para pelear por un boleto a la Copa del Mundo. Aunque sabe que debe mantener y elevar el rendimiento exhibido en el Cacique.

Ante eso, dijo que “espero prepararme de la mejor forma, jugar mucho mejor que la primera parte y pelear con Colo Colo las copas. Eso me va a volver a llevar a la selección”. Una apuesta arriesgada del Rey, que sabe perfectamente cómo revertir la situación a su favor en este tipo de desafíos.

