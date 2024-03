PF de Vidal explota contra sus críticos: apunta a un periodista y ex jugadores en televisión

La crítica le ha pegado fuerte a la figura de Arturo Vidal, después del nivel mostrado en el Superclásico donde Universidad de Chile venció por 1-0 a Colo Colo, en el estadio Monumental.

El King ha estado con algunas complicaciones físicas, que le impidieron estar en la llave de ida ante el Sportivo Trinidense en Copa Libertadores, por lo que guardó su físico para el choque ante la U, pero no fue necesario para evitar la caída.

Por lo mismo, periodistas como Juan Cristóbal Guarello han apuntado a que está “en una pierna”, además que un ex compañero en la Roja, Gonzalo Jara, que fue enfático en decir que “uno lo ve y no es el mismo Arturo, no es el que contagia”.

Si bien hubo muchas otras opiniones a uno que lleva años trabajando con el King en muchos países, Juan Ramírez, no le gustó el trato que le han dado a Vidal, cosa que hizo saber por sus redes sociales.

Los dardos

El histórico preparador físico que ha trabajado en todos los países con Arturo Vidal les manda un mensaje claro a los críticos del King, para que no se les olvide de quién están hablando.

“Hoy es el mejor día para subir esta foto, como cuando subía fotos en Múnich, Barcelona o Milán, el orgullo que se siente ser parte de la historia de un deportista reconocido y RESPETADO en el mundo entero, sí en el mundo entero incluso en lugares donde no saben que es Chile”, escribió.

“Chile, lugar donde un pseudo escritor mediocre de 4 miserables libros, que con micrófono en mano habla de fútbol con total libertad haciendo pensar a la gente que sabe algo de la actividad. Chile lugar donde ex futbolistas hablan de ética y cuando jugaban era lo que menos tenían. Chile lugar donde ex entrenadores hablan frente a una cámara, explicando el fútbol y se olvidan del por qué están en un canal de televisión y no dirigiendo”, precisó.

Su molestia, si bien no apuntaba a alguien en particular, se dirigía a todo el medio que en las últimas horas ha criticado a Vidal, por lo que les deja en claro la importancia del King.

“Chile lugar donde los hinchas se olvidan de que al final es fútbol y no es la vida, CHILE LUGAR DEL QUE HACE ALGUNOS AÑOS SE VEÍA TU BANDERA RECIBIENDO COPAS EN LAS MEJORES LIGAS DE FÚTBOL”, finalizó.

Revisa el mensaje:

