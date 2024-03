Historia se escribió este domingo en la cancha David Arellano del estadio Monumental, porque Universidad de Chile le volvió a ganar a Colo Colo como visitante, tras 23 años de sequía.

El solitario gol de Israel Poblete a los 30 minutos fue suficiente para que los azules se quedaron con los tres puntos en Macul, dejando atrás una mala racha que parecía interminable.

Uno de los tantos ex jugadores de la U que no pudo ganar en Pedrero fue Gonzalo Jara, con pasado albo también, quien en su rol de comentarista de TNT Sports criticó el cometido de Arturo Vidal, quien tuvo un bajo rendimiento en el Cacique.

Jarita cargó contra Vidal

El ahora analista de la señal dueña de los derechos de transmisión del fútbol chileno las emprendió contra el King, debido a que dijo que tuvo un opaco cometido con la camiseta blanca.

“Conociendo a Arturo, se le vio muy bajo. Pero también creo que él es responsable, se tiene que hacer responsable del mal partido que hizo”, dijo sin pelos en la lengua el ex defensor central.

Luego, habló de la condición física en la que vio al ex Juventus: “Si jugó, es porque estaba bien seguramente, pero uno lo ve y no es el mismo Arturo, no es el que contagia”.

“Arturo recibiendo de espaldas todo el tiempo, nunca cómodo. Es mérito de la U también”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores?

Colo Colo vuelve a la cancha este miércoles 13 de marzo, cuando a partir de las 21:30 horas se mida ante Sportivo Trinidense, por la revancha de la Fase 3 de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también enGoogle News.