Desde Brasil estalló la bomba: Flamengo y Jorge Sampaoli están dispuestos a desprenderse antes de Arturo Vidal y dejarlo partir sin costo pese a que el chileno tiene contrato hasta diciembre. Tal como detalló BolaVip Brasil, Boca Juniors ya se mueve para conseguir los servicios del King.

Eso sí, antes Boca debe sentenciar la salida de Jan Hurtado para tener el cupo de extranjero libre para el arribo de Arturo Vidal. En conversación con Paulo Flores y RedGol, el periodista argentino, Juanjo Buscalia aborda el posible fichaje de Arturo Vidal en La Bombonera.

“Mientras no exista una confirmación oficial no dejará de ser un rumor. Lo que pasa es que acá hay algunos condimentos… Vidal siempre le gustó a Juan Román Riquelme (vicepresidente y director deportivo xeneize), pero Riquelme nunca estuvo dispuesto a pagar por Vidal lo que había que pagar para que Vidal llegara a Boca”, dijo el periodista de DirecTV Sports.

Agrega que “Boca tiene que reforzarse, Boca terminó primero en su grupo de la Copa Libertadores y el objetivo es ganar la Copa Libertadores. Tiene que jerarquizar su plantel. Y Vidal es jerarquía, sin ninguna duda. El tema es que no parecería el puesto en el que juega Vidal el lugar que Boca tiene que reforzar en la cancha”.

“O sea, a Riquelme siempre le gustó, pero hoy Boca tiene otras urgencias. Un marcador central, tiene que traer un par de delanteros. No olvidemos que se fue el delantero más importante de Boca, que era Villa. Hoy ya no está en el plantel, y tiene que comprar un conductor y son funciones en las que Vidal hoy no se desempeña. Entonces Yo creo que si se da, yo creo que se da por el gusto de Riquelme, pero no sé si va a ser algo que se vaya a dar rápido, porque como Boca está muy limitado con el cupo extranjero, me parece que primero van a intentar cubrir las funciones que tienen que cubrir, jugando con esto de si es extranjero o es argentino”, complementó el trasandino.

Juan José Buscalia sentencia que “una vez que Boca tenga cubiertas esas plazas podrá pensar en un lujo. Vidal en todo esto sería un lujo y los lujos se dejan para el final. Sinceramente no creo que se forme parte de las primeras negociaciones de Boca”.