Juan Cristóbal Guarello hizo una edición de La Hora de King Kong poco después del triunfo de Colo Colo sobre América MG en el playoff de la Copa Sudamericana. Y además del Cacique, desglosó en profundidad el cambio de club de Arturo Vidal. Eso derivó en durísimas críticas para Jorge Sampaoli.

“Me preocupa lo de Vidal. En este momento, es titular en la selección chilena. No está jugando, se va a Paranaense. Bajó de categoría en su equipo, no es jugar en Flamengo”, afirmó el comunicador en el programa que emite a través de su canal de YouTube.

Y fue ahí que tocó el tema de la relación del Rey con el DT casildense durante la breve etapa que coincidieron en el Mengao. “Se va muy peleado con Sampaoli. Me carga hablar de las mujeres de los jugadores, trato de ser muy respetuoso, pero la pareja de Vidal se tiró con todo contra Sampaoli”, lanzó el rostro de Canal 13.

No se quedó con eso. “Sampaoli se salva él. Juan Segura. Y siempre quiere pegar el mangazo. Yo sé que es bandido, pero no me puede caer mal. Es bandido, pícaro… si a Sampaoli no le sirve Vidal, no lo va a poner. Así de simple. Y si le sirve Pulgar, lo pone”, explicó Guarello. Su alusión era clara, pues el antofagastino sí es un pilar en el rubro-negro.

Guarello y su ácida crítica para Sampaoli: “Bilardo es un lírico al lado suyo”

Juan Cristóbal Guarello no se quedó con ese análisis. La voz de radio Agricultura profundizó en algunas historias que conocía del DT que llevó a la U a ganar su primer título internacional. “Sampaoli es implacable, pone a un jugador hasta que lo revienta”, dijo sobre el entrenador campeón de la Copa América 2015 con la Roja.

“Y si Vidal no está jugando es porque a Sampaoli no le sirve. No hay buena o mala barra, a Sampaoli le importa un carajo si le cae bien o mal. hizo jugar el Mundial de 2014 a Vidal lesionado, recién operado. Y quería a Matías Fernández recién operado y él le dijo que no”, rememoró JCG.

¿Hubo más palabras? Por cierto que sí. “Sampaoli hace jugar futbolistas infiltrados o desgarrados, le da lo mismo. Quiere ganar el partido. Bilardo es un lírico al lado de Sampaoli en estas cosas”, sentenció Guarello, quien le apuntó a uno de los tres DT’s campeones del mundo con Argentina.

Carlos Salvador Bilardo, entrenador gandaor de la Copa del Mundo del ’86. Es conocido por su extrema preocupación por ciertos detalles extrafutbolísticos que pueden servir para sacar ventaja en el campo de juego. Y según el conductor de La Hora de King Kong, Sampa le saca cancha, tiro y lado en ese aspecto.