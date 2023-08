Arturo Vidal hasta hace no mucho en la órbita de Boca Juniors, teniendo opciones concretas de arribar a uno de los más grandes del fútbol argentino. El Rey primero tuvo contactos a mediados del 2022 y ahora hace algunos meses, previo a cambiar el Flamengo por Athletico Paranaense.

El propio volante chileno comentó lo que fueron esos acercamientos, dejando en claro en TNT Sports Argentina que su deseo era defender la camiseta Xeneize, algo que a lo que no se cierra a futuro. Es más, el King le mandó un claro mensaje a Juan Román Riquelme.

“Me quedaron muchas ganas. Estuve muy cerca de jugar en la Argentina. Hablé con una persona muy importante cuando volví de Europa a Sudamérica, ahí estuve a nada de jugar en el fútbol argentino”, afirmó el chileno.

En ese sentido, el formado en Colo Colo sostuvo que “no se dio pero me esforcé al máximo para que se diera y la persona con la que hablé también. No se concretó pero las dos partes hicieron el máximo. ¿Por qué no se dio? Eso es un poco más privado. Perdón por no poder contarlo (risas).”

Para cerrar, el volante chileno le mandó un claro mensaje a la dirigencia de Boca. “Es Román (Riquelme) el que me tiene que llamar. Tengo contrato hasta diciembre en Paranaense”.

Además, el Rey Arturo analizó el presente de su liga en comparación al resto de la región, afirmando que “los equipos brasileños son muy fuertes. Económicamente están mejor que todos los equipos de Sudamérica y eso marca la diferencia”.

“Boca es el único que les puede pelear por la garra, por la hinchada, porque jugar en la Bombonera debe ser una cosa de locos. Ahí los brasileños sufren un poco, pero va a estar complicado. En semifinales va a haber tres equipos brasileños y uno argentino. Espero que pueda llegar y ser campeón Boca, pero va a ser difícil”, concluyó.

¿Cuántos partidos ha jugado Arturo Vidal en Athletico Paranaense?

El volante chileno ha disputado siete encuentro con la camiseta del Paranaense tras ser presentado como refuerzo el pasado el pasado 14 de julio.

¿Cuándo juega el Paranaense de Vidal?

El Athletico Paranaense de Vidal jugará por la fecha 21 del Brasileirão ante Fluminense este domingo 27 de agosto a partir de las 17:30 (hora de Chile) en el Arena da baixada.