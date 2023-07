En el marco de la celebración de los ocho años de la primera Copa América ganada por Chile, Arturo Vidal dio una extensa entrevista en la cual habló de todo, incluso de su popular mohicano.

El King ha tenido una larga y muy exitosa carrera futbolística. Ha sido campeón en Colo Colo, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y Chile. Una de las características principales del jugador, así como su garra, despliegue físico y poder goleador, ha sido el mohicano.

Este look nació después del Mundial Sub 20 de Canadá, donde fue una de las figuras de La Roja. De ahí, no se despegó más de su tradicional peinado. Fueron muchos los niños y adolescentes que imitaron este corte de pelo, siendo una verdadera marca registrada de Arturo Vidal alrededor de todo el mundo.

Claro que todo en esta vida tiene su fin y el King es consciente de aquello. En la conversación con ADN, fue consultado por hasta cuándo mantendrá el mohicano. El volante del Mengao fue contundente en su respuesta: “Solo cuando juegue fútbol. Después me lo saco”, avisó. De esta manera, fijó como condición para cortarse el pelo cuando se retire de la actividad. A sus 36 años, no se ve cercana aquella fecha.

Regreso de Vidal a Colo Colo

Ya en la recta final de su carrera, la pregunta que cae en cada mercado es si Vidal regresará a Colo Colo. El mismo jugador aclaró que si bien él es hincha del club, su vuelta pasa por la opción de que haya un proyecto serio que le permita ganar cosas.

“Estoy seguro de que iré a un equipo que me quiera. No que voy a volver porque amo a Colo Colo o porque salí de Colo Colo y toda mi familia es de Colo Colo. No por eso voy a volver. Si es un proyecto serio voy a volver encantado, pero ellos me tienen que buscar y no yo estar hablando“, aseguró el volante. Tiene contrato con Flamengo hasta fines del 2023.