Vidal no duda y se queda con los títulos sobre ir al Mundial: "Era mejor tener dos copas en casa"

Hoy no es una jornada más para los fanáticos nacionales, ya que a fuego está marcado el 4 de julio. En esta misma fecha, pero en 2015, La Roja levantó la Copa América por primera vez en su historia. Uno de los grandes protagonistas de aquella jornada fue Arturo Vidal.

El King anotó el segundo penal en la final ante Argentina, la que definiría Alexis Sánchez tras picar el último lanzamiento. Un equipo que jugaba de memoria y que dio la vuelta olímpica de manera invicta de la mano de Jorge Sampaoli. El recuerdo está más vivo que nunca a ocho años de aquel suceso.

En conversación con ADN, el jugador de Flamengo confesó que él patearía el primer penal, pero que Matías Fernández le pidió su lugar: “Siempre me gusta ir primero para sacar la presión, pero Matías se tenía más confianza y me lo pidió. En ese momento pasaron muchas cosas por la cabeza”, indicó.

Respecto al debate sobre si es más especial la Copa América del 2015 o 2016, el formado en Colo Colo asegura que ambas son especiales, aunque para él tiene un valor adicional la primera: “Siempre es cuando se gana algo, las otras veces nadie se acuerda. Si no ganas algo, quedas como perdedor y el casi. El mejor (momento) fue cuando se gano la primera, pero con la segunda demostramos a todo el mundo que eramos diferentes a los demás“, explicó.

“Era el momento de ganar algo”

A pesar de la alegría que significó el conquistar las dos Copa América, además de llegar a la final de la Copa Confederaciones en 2017, muchos creen queahí comenzó la debacle que terminó con La Roja fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Fue un desgaste de tantos partidos. Chile nunca en la historia tuvo tantos campeonatos seguidos. Fuimos a Rusia a la Confederaciones y en las Eliminatorias volvimos con un desgaste grande. Uno cree que se puede mantener a un buen nivel, pero a una selección que no estaba acostumbrada pasa la cuenta. Nos tocó ir a Bolivia y no éramos los mismos. Tantos campeonatos, alegrías, uno creíaa que alcanzaba, pero no nos alcanzó”, reflexionó Arturo Vidal.

De todas manaras, el oriundo de San Joaquín no duda que tiene mayor valor los títulos obtenidos, que una clasificación a la Copa del Mundo. “No era el momento (para dosificar). Era el mometo de ganar algo que no lo había logrado nunca Chile. Fuimos por la tercera copa, pero no se pudo. Claramente a veces tienen que perder para obtener otras. Ibas a dos mundiales, pero era mejor tener dos copas en casa. Esa es la pregunta que se tiene que hacer la gente”, aseguró Vidal.