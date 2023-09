Solo faltan dos días para que Chile y Uruguay se enfrenten en el Centenario, por el arranque de las Eliminatorias. Será la prueba de fuego para Eduardo Berizzo luego de más de un año de preparación, en el que el DT ha probado diferentes fórmulas pensando precisamente en este partido.

La situación previa habla de un fuerte favoritismo charrúa, tanto por historia como por presente. Y es que la celeste, a diferencia de los nuestros, de la mano de Marcelo Bielsa, cuenta con grandes exponentes en los mejores equipos de Europa. Un lujo que La Roja ya no tiene.

Dentro de esos jóvenes cracks está Federico Valverde, que este miércoles habló en conferencia de prensa. Y para sorpresa de todos, el del Real Madrid recalcó su admiración por Arturo Vidal, con quien supo enfrentarse en el clásico español cuando el King jugaba en el Barcelona.

“Yo siempre he admirado a Vidal. Me parece uno de los mejores jugadores, durante todos estos años, de Sudamérica y del mundo. Siempre he intentado verlo por la tele y aprender muchas cosas de él, como llegar al área”, explicó Valverde a los medios de prensa.

Sobre La Roja, el volante charrúa destacó que “tienen un muy buen equipo, muy buenos jugadores. Va a ser un partido duro, difícil, pero creo que tenemos un muy buen equipo, con muchas armas y hay que aprovecharlas.

Además, recalcó el método de preparación que han tenido de la mano de Bielsa. “Por medio de videos, por medio de charlas con Bielsa sobre Chile, hemos intentado aprender lo máximo posible en poco tiempo. Tienen muy buenos jugadores”, destacó.

“Sabemos la clase de profesionales que son. Han ganado muchas cosas y han logrado bastante durante muchos años. Eso siempre genera un respeto cuando se juega contra ellos”, cerró.

¿Cuándo jugará la Roja ante Colombia?

La selección chilena se medirá ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental.