Solo dos días faltan para que Chile juegue su primer partido por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo nacional debutará ante Uruguay, un rival que es amplio favorito, por historia y por presente, pero que llega en un momento extraño, con varias críticas a Marcelo Bielsa por su estilo de trabajo.

Chile, por su parte, con lo que tiene, intenta trabajar de la mejor forma para enfrentar a los charrúas, ante quienes nunca se ha podido ganar en Montevideo. Berizzo planea ocupar a Alexis Sánchez, pese a que no juega hace tres meses, para intentar dar la sorpresa.

Sin embargo, el ambiente es negativo y hay poca fe en lograr un resultado histórico. Prueba de ello es lo mencionado por Gabriel Coca Mendoza, que en conversación con RedGol le vio muy pocas chances a esta selección y apuntó a un gran ausente.

“Va a ser muy difícil sacar un resultado positivo. La ilusión siempre va a estar, pero creo que Bielsa conoce muy bien la base de esta selección. Conoce muy bien las debilidades de nuestro equipo. Todos sabemos la capacidad que tiene y creo que va a sacar lo mejor de la nueva generación uruguaya”, señaló el Coca.

“Creo que hay que pensar que futbolísticamente no llegamos tan bien. Alexis, que es nuestro máximo referente, no tiene minutaje en ningún equipo, solamente ha entrenando. El único que ha sido más regular es Gary, que es la columna vertebral de este equipo, y después tenemos a muchos que no han andado, que han sido una duda constante cada vez que jugamos”, agregó.

Y el Coca apuntó a un ausente que, a su juicio, podría ser clave en esta doble fecha eliminatoria: Carlos Palacios. Del medio local el gran ausente es él. Para mi, hizo los méritos suficientes para que lo hubieran convocado. Pero es que la Selección está tan rara”, cuestionó.

“De repente llaman a cada jugador y ahí viene la duda de los representantes y se especula, sobre todo si no nos va bien. Van a salir todas las cosas a la palestra si perdemos. Pero por méritos y por fútbol, tendría que haber estado”, aseguró el campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores.

¿Cuándo debuta la Roja en las eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena se estrena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo hará visitando a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuándo jugará la Roja ante Colombia?

La selección chilena se medirá ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental.