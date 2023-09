La cancha del Estadio Monumental está bajo la lupa producto de las fuertes lluvias en Santiago y el concierto de esta noche de Bruno Mars. Ese mismo césped recibirá a la selección chilena el próximo martes ante Colombia por las Eliminatorias y ya hay voces que alertan sobre su estado.

Patricio Bustamante, experimentado canchero del fútbol chileno y hombre a cargo del césped del Estadio El Salvador de Cobresal, aseguró que el gramado llegará muy a maltraer para el duelo entre chilenos y colombianos.

“Lastimosamente la cancha no llegará en buenas condiciones. Si hubiese sido un tiempo más holgado entre una fecha y otra, el pasto se podría haber recuperado”, partió diciendo Bustamante.

En ese sentido, el experto aseguró que “la cancha sufre daños cuando se instalan los escenarios y cuando ingresa el público. Se producen cargas descompensadas porque hay más gente en un sector que en otro. Las personas saltan, bailan, todo eso produce desniveles en la cancha”.

Además, Bustamante aseguró que en su momento estuvo cerca de trabajar para el Cacique: “Tuve una reunión con la gente de Colo Colo. Fue por iniciativa de dos jugadores, de Brayan Cortés, a quien conocí cuando él estaba en Iquique, y de Esteban Pavez, a quien conozco de niño cuando jugó en inferiores de Cobreloa”.

“Ellos me conocen y querían que yo llegara a Colo Colo para ver su cancha. Después del partido que jugaron contra Cobresal en El Salvador, viajé a Santiago, me entrevistó la gente de Colo Colo, revisé el recinto y después me dijeron que querían exclusividad con mi trabajo, pero les dije que eso yo no lo podía hacer”, concluyó.

¿Cuándo debuta la selección chilena en las Eliminatorias 2026?

La Roja debutará en estas Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 de visita ante Uruguay, programado para este viernes 8 de septiembre a las 20:00 (hora chilena) en el Estadio Centenario.

¿Cuándo jugará la Roja ante Colombia?

La selección chilena se medirá ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental.