Arturo Vidal sigue en modo Selección. El King, que llegó a Chile lastimado de su rodilla, tras una jugada en el duelo entre el Paranaense y el Atlético Mineiro, apuesta por llegar de la mejor forma al debut por Eliminatorias el próximo viernes, ante Uruguay en el Centenario.

Pero mientras tanto, Vidal se mantiene activo en las redes sociales, especialmente en Twitch, donde permanentemente realiza transmisiones en directo donde deja sabrosas anécdotas y comentarios polémicos.

Uno de ellos fue el que realizó en su stream de este martes, donde habló de Emiliano Martínez. Esto, en la previa de que el argentino apareciera en la lista de candidatos al mejor arquero del mundo según France Football, en su ya reconocido Balón de Oro.

“Me sorprendió Dibu. Yo no lo conocía mucho”, dijo el King sobre el primer encuentro que tuvieron ambos. “Nos enfrentamos en la Copa América cuando me atajó el penal y ahí Edu (Vargas) hizo el gol, ahí se me acercó muy bien, muy tranquilo. Me dijo que me había visto los penales, así que estaba contento”, agregó.

“Me alegré mucho, un jugador que cuando es mayor le pasan estas cosas, es de trabajo, esfuerzo y ahí le llegó su premio. Me alegro mucho por él”, destacó sobre los logros a nivel de selección que ha tenido el guardameta argentino, quien es idolatrado en Argentina.

¿Cuándo jugará la Roja ante Colombia?

La selección chilena se medirá ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental.