La figura de Maximiliano Falcón es trascendental en la defensa de Colo Colo, donde se ha sabido ganar un puesto como titular indiscutido en el cuadro de Gustavo Quinteros.

Un nivel que para muchos extrañó no verlo relacionado de cerca con la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, donde lamentan su ausencia o que esté en el radar.

Lo lamentan

Fue el presidente de Rentistas, Mario Bursztyn, quien conversó con Redgol en Montevideo sobre la situación del jugador que fue campeón en una histórica campaña.

Una de las situaciones que pone sobre la mesa para buscar una respuesta, es la poca información que se tiene del fútbol chileno, donde desconocen la importancia en Colo Colo.

“Lamentablemente en Uruguay no ha trascendido mucho la campaña de Falcón, a tal punto que hace poco pregunté por él, porque uno siempre espera una nueva venta. Siempre hay un porcentaje por derechos formativos y porque tenemos un porcentaje de una futura venta”, comentó.

En ese sentido asegura que es clave esta situación para explicar el que no esté como uno de los llamados de Bielsa, o que aparezca como posible nominado.

“Sinceramente no se habla mucho, por eso me llama la atención que, está con buena campaña, pero que no es llamado por la selección uruguaya, seguramente por no mucha información”, detallan.

Si bien en la última eliminatoria, para Qatar 2022, el Peluca apareció dentro de los posibles citados, incluso en reservados, tampoco se pudo ganar un espacio, lo que aseguran desde su país, que es una tarea que tiene para el futuro de su carrera.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a ver acción en el torneo ante Deportes Copiapó en un partido pendiente de la fecha 16. Este duelo está pactado para el jueves 14 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Cuántos partidos pendientes tiene el Cacique?

Además del duelo ante Copiapó, los albos todavía deben jugar ante Magallanes. Este partido no se disputó en la fecha 22 y está todavía a la espera de ser reprogramado.