¡Confirmado! Colo Colo abrocha la llegada de Maximiliano Falcón tras alcanzar acuerdo con Rentistas

Habló, quería venir, estuvo casi listo, se cayó, pero ahora todo dio otro giro y, por fin, Colo Colo tiene a su primer refuerzo: Maximiliano Falcón será el reemplazo de Matías Zaldivia tras su lesión de gravedad y se sumará en los próximos días al equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

En principio, el futbolista se manifestó muy entusiasmado de llegar al Cacique. El lunes manifestaba que “acabo de hablar con Gustavo (Quinteros) y Marcelo (Espina) y me dijeron que tienen muchas ganas que vaya. Por mi parte también y falta sólo cerrar la plata, la negociación. Sólo falta eso para que vaya. Hablé con mi representante también y me dijo que sólo falta cerrar la negociación. Por lo que supe es un contrato por tres años, pero no tengo nada concreto aún”.

No obstante, al día siguiente todo se derrumbó. “No llegaron a acuerdo. Era una buena oportunidad para crecer, pero Colo Colo no está pasando un buen momento económico, espero que se pueda volver a intentar en alguna oportunidad”, lamentó amargamente al día siguiente.

Pero Colo Colo quería hacerse de sus servicios y mejoró la oferta. Tanto, que ya llegaron a un acuerdo. “Sí, hay un acuerdo económico, ahora el área legal nuestra y la de Colo Colo están viendo el papeleo, la forma de pago y las condiciones para cerrar. No debería haber problema. El jugador está con ganas de ir, esperemos que pasen las horas, los abogados trabajen los temas legales y pueda ir. Cedimos un poquito, pero Colo Colo mejoró sustancialmente la primera oferta”, ratificó el presidente de Rentistas, Mario Bursztyn, a radio ADN.

Colo Colo pagará 650 mil dólares por el 50% del pase de Maximiliano Falcón, quien firmará un contrato por tres años. Se espera que arribe al país en los próximos días para cumplir con los protocolos sanitarios y apurar su estreno, eventualmente, para el miércoles próximo a las 16:00 horas en el Sausalito ante Everton. Si no, para el lance ante Deportes Iquique por el cierre de la primera rueda.

Cabe consignar que Falcón no cuenta dentro de los tres posibles refuerzos que puede traer Colo Colo o cualquier club en la ventana tras el término de la primera etapa del Campeonato Nacional, ya que arriba como reemplazo de Matías Zaldivia, quien sufrió la rotura total del tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

El Peluca, como es apodado, tiene 23 años y fue considerado el mejor jugador del último Campeonato Uruguayo, donde fue titular en el Rentistas que obtuvo el título. Era buscado por equipos grandes de su país, como Peñarol, pero finalmente pegará el salto a Chile.