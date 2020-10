Maximiliano Falcón sincera con todo su llegada a Colo Colo: “Acabo de hablar con Quinteros y Espina, sólo falta cerrar”

Generalmente cuando se le consulta a un jugador por su posible llegada a un nuevo equipo, optan por la prudencia para no entorpecer la negociación. Pero ese no es el caso de Maximiliano Falcón, quien se ha mostrado abierto en todo momento reconociendo que está cerca de Colo Colo y ahora, derechamente, manifestó que faltan pequeños detalles administrativos para que se suba al avión rumbo a Chile.

“Acabo de hablar con Gustavo (Quinteros) y Marcelo (Espina) y me dijeron que tienen muchas ganas que vaya. Por mi parte también y falta sólo cerrar la plata, la negociación. Sólo falta eso para que vaya. Hablé con mi representante también y me dijo que sólo falta cerrar la negociación. Por lo que supe es un contrato por tres años, pero no tengo nada concreto aún”, comentó el uruguayo de 23 años y reciente campeón con Rentistas en su país al programa Más Que Fútbol, de DirecTV Sports.

Sobre su situación en el monarca charrúa, dijo que “tengo contrato hasta el 2021, diciembre, pero mi representante trabaja con uno de los dirigentes de Rentistas y creo que no habrá problema para salir a Colo Colo. Falta terminar el número y ya para viajar”.

De la conversación con el entrenador y el gerente deportivo albo, expresó que “me comentaron que tienen muchas ganas de que vaya para dar una mano de inmediato, que sume para el grupo, que juegue tranquilo. Gustavo me pidió y me dijo que tengo su confianza y la de los jugadores. Ellos querían que fuera porque falta un partido por Copa y si clasifican a Libertadores o Sudamericana la otra semana, me quieren poner en la lista de inmediato. Por eso lo quieren cerrar ahora”.

“Quiero ir, estoy muy contento por el crecimiento personal y quiero ayudar a Colo Colo. Es una oportunidad hermosa, espero llegar lo más pronto posible para empezar a sumar. Que se resuelva todo”, abundó.

Finalmente, Falcón recalcó que “me considero un zaguero bastante firme en el juego aéreo pese a que no soy muy alto, me gusta ir al ataque, romper líneas, me considero rápido para la altura que tengo (…) Puedo jugar por derecha o izquierda. Soy derecho, pero he jugado por izquierda los dos últimos años. Donde me toque espero sumar”.

Maximiliano Falcón estaba en la órbita de Peñarol y es uno de los jugadores más cotizados en Uruguay dado su gran campeonato en la zaga de Rentistas, donde jugó 16 partidos en el pasado Apertura anotando dos goles. Fueron monarcas tras igualar en la temporada regular con Nacional y vencieron 1-0 en partido de desempate.