Se acerca el primer refuerzo de Colo Colo, Maximiliano Falcón: “Mi representante me dijo que esta semana se iba a cerrar”

La dirigencia de Blanco y Negro trabaja a toda máquina para cumplir con los deseos de Gustavo Quinteros y reforzar el plantel de Colo Colo para afrontar segundo semestre del Campeonato Nacional.

Y uno de los candidatos para llegar al Estadio Monumental es Maximiliano Falcón, defensor uruguayo de 23 años y que viene de ser campeón en su país con Club Atlético Rentistas.

Por lo mismo, en conversación con RedGol señaló que “lo más concreto que tengo es con Colo Colo. Entiendo que faltaban algunos pasos, pero que está encaminado. Sería un crecimiento personal por mi edad al caer en un cuadro grande como Colo Colo, sería muy bueno para mi carrera. Me pone muy contento”.

El defensor viene de ganar el Torneo de Apertura en Uruguay. (FOTO: @maxi_falcon9)

Al ser consultado sobre su estilo de juego, expresó que “siempre trato de dar tres características mías, que son las que me ‘destacan’: soy un defensa rápido, tiempista, pese a que no soy muy alto, mido 1,79, pero voy bien arriba y técnicamente me considero bueno, me gusta romper líneas e ir al ataque”.

Finalmente, aseguró que “mi representante me dijo que esta semana se iba a cerrar lo de Colo Colo, supuestamente”, dando por cerrado, prácticamente, su llegado al equipo dirigido por Quinteros.

Recordemos que los Albos pueden inscribir inmediatamente un jugador, ya que Matías Zaldivia sufrió un corte del tendón de Aquiles y estará, por lo bajo, seis meses fuera de las canchas.