¡Qué mufa! Maximiliano Falcón anuncia que no viene a Colo Colo tras darse prácticamente listo

Rara vez un jugador que está negociando para llegar a una escuadra grande confirma tan abiertamente que está cerca de cerrarse el negocio durante un mercado de pases. Fue el caso de Maximiliano Falcón, defensor de Rentistas, campeón de Uruguay, quien dijo en todos los tonos y en distintos medios que su llegada a Colo Colo era cuestión de tiempo y ya hasta se reía de los apodos que le esperaban en Chile por su frondosa cabellera.

No obstante, en las últimas horas la operación se empezó a trabar a tal nivel que no hubo acuerdo y se cayó. Y fue el propio zaguero el encargado de comunicar que no se vendrá al Monumental tal como hace menos de 24 horas decía que era prácticamente cuestión de horas.

“No llegaron a acuerdo. Era una buena oportunidad para crecer, pero Colo Colo no está pasando un buen momento económico, espero que se pueda volver a intentar en alguna oportunidad”, manifestó Falcón en diálogo con Deportes en Agricultura.

Asimismo, dijo que “me siento orgulloso de que un club como este se haya fijado en mí. Ni siquiera se había confirmado y la gente estaba contenta, me mandaron muchos mensajes y eso se valora muchísimo”.

Falcón ahora tendrá que ver qué hace con su futuro, ya que tiene contrato con Rentistas hasta fines de 2021 pero estaba siendo seguido por equipos de Europa y también por grandes de su país como Peñarol.

Por su parte, Colo Colo debe apresurar por el reemplazo de Matías Zaldivia, ya que tiene sólo hasta el lunes para abrochar esa operación. Esto porque el reglamento establece que “el reemplazo del jugador lesionado se deberá realizar mediante la pertinente solicitud de inscripción y habilitación del nuevo jugador, dentro del plazo fatal de 20 días corridos contados desde que el club solicitante recibiere la notificación de la resolución que autoriza tal reemplazo”.

Las opciones que maneja Colo Colo, entre otras, son los argentinos Fernando Tobio (libre) y Miguel Ángel Torrén (Argentinos Juniors), mientras que lo del chileno Juan Fuentes (Estudiantes de La Plata) también se enfrío.