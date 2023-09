Maximiliano Falcón es uno de los jugadores que no sabe lo que es perder ante Universidad de Chile. Desde que llegó a Colo Colo, el defensor ha sumado sólo triunfos y empates, números que buscará estirar este fin de semana.

A horas del Superclásico, el Peluca se perfila como titular y estará una vez más contra el Romántico Viajero. Y en la previa, un histórico de la U no se guardó nada y le pegó con todo.

Cristián Mora le pega a Maximiliano Falcón previo al Superclásico

En la previa del Superclásico 194 del fútbol chileno, Maximiliano Falcón recibió una fuerte repasada de un histórico de la U. Cristián Mora, multicampeón con el elenco estudiantil, se le tiró al cuello al Peluca y lo trató hasta de alaraco.

En conversación con Bolavip, la ex figura del Romántico Viajero disparó con todo contra el uruguayo. “Falcón no es el prototipo del jugador que marque diferencias a la hora de un partido”, lanzó.

Para Cristián Mora, Maximiliano Falcón no es cómo los hinchas creen. “Yo siento que es un jugador demasiado extrovertido, muy alaraco en ciertas situaciones, es un uruguayo atípico que no marca presencia en la zaga”.

En esa misma línea, el histórico de la U recalcó que el Peluca no tiene nada de lo que le gusta en un futbolista. “Desde que llegó él no es un jugador que me llene en lo futbolístico ni en lo defensivo, no es lo que Colo Colo quiere”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre la U y Colo Colo por el Campeonato Nacional 2023?

Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. El partido se llevará a cabo el próximo sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el coloso de Independencia, un día antes de lo pactado.

¿Cómo va el historial de Superclásicos entre Colo Colo y Universidad de Chile?

En 193 partidos disputados, Colo Colo lleva 89 triunfos, la U 46 victorias y se han registrado 56 empates en total. Los números dejan en evidencia la gran diferencia entre uno y otro, con un total de 41 alegrías de ventaja.