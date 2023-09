Históricos jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile se encargan de animar la semana del Superclásico. Fue el caso de Gabriel Mendoza y Johnny Herrera, quienes se juntaron en el panel de Todos Somos Técnicos y animaron un tenso intercambio de palabras.

El Coca fue invitado al programa de este jueves para la previa del partido entre albos y azules. Ahí, el exdelantero del Cacique llegó con una polera que celebraba a los campeones de la Copa Libertadores 1911, algo que no dudó en sacar en cara.

“Esa es la que no van a tener nunca algunos”, dijo de entrada. Herrera, frente a él, no demoró en contestar: “Viene suavecito este hu… hoy día”, lanzó. Y por si no quedaba claro que buscaba molestar al exportero del Romántico Viajero, Mendoza le habló directamente. “Es para ti, Johnny”, dijo.

El cruce palabras no terminó ahí. Más adelante, mientras hablaban de jugadores que estuvieron en ambos clubes, el Coca dijo que jamás se pondría la camiseta de la U. “No te iban a llamar tampoco”, le contestó el ídolo de la Universidad de Chile.

“Sí me iban a llamar. Me llamaron varias veces cuando estaba el Guagua (Hernández) y yo no quise ir, porque soy colocolino de corazón”, contó Mendoza. Herrera no la quería dejar pasar y le cuestionó una afinidad por Santiago Wanderers. “Johnny, te mostré la polera”, le replicó el Coca.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile juegan el Superclásico 194 este sábado 2 de septiembre. Albos y azules se enfrentan a las 15:00 horas en el Santa Laura.

¿Cuándo fue la úlitma vez que la U le ganó a Colo Colo?

La úlitma vez que Universidad Chile ganó el Superclásico ante Colo Colo fue el 5 de mayo de 2013. Los azules se impusieron por 3-2 en el Estadio Nacional gracias a un doblete de Juan Ignacio Duma y otro tanto de Charles Aránguiz. Los descuentos del Cacique fueron de José Pedro Fuenzalida y Carlos Muñoz.