El íntimo festejo de Arturo Vidal en un yate tras ganar la Libertadores: "No me comparen"

El que es campeón de América celebra como quiere, y bien lo sabe Arturo Vidal. Tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo -donde vencieron 1-0 a Athletico Paranaense en Guayaquil-, el King toma unos días de merecido descanso y disfruta al máximo después del gran esfuerzo realizado. Por eso, tuvo una íntima celebración en un yate junto a su familia, pero en la que también compartió con sus seguidores.

Su mamá, Jacqueline Pardo, su pareja, Sonia Isaza, su cuñada Daniela y otros personajes cercanos fueron parte del festejo en medio del océano que tuvo el histórico mediocampista de la generación dorada de la selección chilena. Eso sí, sus casi 20 millones de seguidores en Instagram también pudieron acompañarlo a través de un live.

"No me comparen"

Bastante populares son las transmisiones en vivo del oriundo de San Joaquín en las redes, donde suele interactuar con sus fanáticos. Así, una ocasión tan importante como la llegada del título número 25 de su carrera ameritaba que el festejo fuera digno de tamaño registro y se fue a un yate. Instancia donde dejó varias frases.

El Rey Arturo se conectó y le dejó saber a quienes veían que respondería algunas preguntas, instancia que fue aprovechada por algunos que querían saber más de su celebración, pero también por otros que intentaron ser chistosos. "¿Dónde se van a hospedar en Qatar?", preguntó un desubicado.

“¿Querían una Copa América? Les dimos una. ¿Querían ser bicampeones? Fuimos bicampeones”, lanzó el ex Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, para después hacer una petición expresa: "No me comparen", soltó entre risas.



Varios se percataron de que sus hijos no estaban acompañándolo en tan especial momento, cuestión que Vidal también se encargó de aclarar, con un romántico gesto. “Si no estoy con mi hijo es porque no se pudo. Pero estoy con esta mujer, que se ganó el cielo”, señaló para después besar apasionadamanete a Sonia Isaza.

Así, bien sabido es que el que es campeón de América celebra como quiere, y tras hace un esfuerzo espectacular el chileno tiene más que merecido tomar un descanso y recuperar energías pensando en lo que viene. A Flamengo le quedan cuatro partidos para cerrar el año.

Ante Corinthians (miércoles 2 de noviembre), Coritiba (domingo 6), Juventude (miércoles 9) y Avaí (domingo 13) serán los últimos cuatro compromisos por el Brasileirao. Mientras que ya tiene pactado un desafío para 2023: la Recopa Sudamericana. Ante el Independiente del Valle de Matías Fernández, campeón de la Copa Sudamericana, se medirán el 8 y 15 de febrero.