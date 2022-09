Flamengo derrotó a Sao Paulo y se instaló en la final de la Copa do Brasil. Arturo Vidal ingresó en el complemento y se afirma como una pieza clave del Mengao.

"Su presencia da mucha tranquilidad": Arturo Vidal no para de sumar elogios tras llevar al Flamengo a la final de la Copa do Brasil

Arturo Vidal celebra una vez más el paso a una final en su carrera, ahora en Sudamérica. La noche de este miércoles el Flamengo mantuvo su ventaja ante el Sao Paulo y se instaló en la gran definición de la Copa do Brasil.

El King ya había alcanzado ir a la lucha por el título de la Copa Libertadores y todavía está en carrera por el Brasileirao, pero el hambre del Mengao es mayor y aspira a ganarlo todo. Es así como con un triunfo por la cuenta mínima, logró un global de 4-1 para sumar un hito más a su palmarés personal.

El nivel mostrado por Arturo Vidal no deja de sorprender, no solo a los hinchas, sino que también a la prensa brasileña. Los elogios no se detienen fecha a fecha para el chileno, que se consagra como uno de los jugadores más importantes del plantel.

Así lo dejaron claro tras el encuentro, donde el King fue uno de los mejores evaluados. GloboEsporte calificó con un 6.0 al volante, asegurando que "una vez más sale al campo con un 100% de acierto en los pases. No fue decisivo, pero su presencia da mucha tranquilidad al equipo".

Otro de los que alabó lo hecho por Arturo Vidal fue Lance!, que le puso la misma nota y destacó que el Mengao no pierde su ritmo. "Ingresó y siguió la sintonía de Thiago Maia en el partido. No hubo jugadas muy interesantes, pero tampoco perjudicó el buen juego de Flamengo".

Los que no dedicaron palabras, pero si se mantuvieron en la misma línea fueron los de UOL Esporte, donde al chileno también lo calificaron con un 6.0 por lo hecho en los 20 minutos que estuvo en el terreno de juego.

A la espera de rival en la final de la Copa do Brasil

Flamengo logró la clasificación a la gran final de la Copa do Brasil y puede sumar más títulos en esta temporada. Ahora, el Mengao de Arturo Vidal y Erick Pulgar, que no jugó por no estar inscrito en el torneo, espera por su rival para ir a pelear por el título.

La llave de semifinal que falta por definir es la que enfrentará al Fluminense y Corinthians. En la ida, ambos igualaron 2-2, lo que deja todo abierto para el choque de esta noche desde las 20:00 horas de nuestro país.

Flamengo no quiere dejar escapar ninguno de los torneos que está disputando y ya logró meterse en dos finales. Solo el Brasileirao es la deuda pendiente, donde se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones, a nueve puntos del Palmeiras.

