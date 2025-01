El periodista Fernando Galmes fue el flamante invitado de uno de los últimos capítulos de BalongFC, el programa de Manuel De Tezanos que se emite a través de YouTube. Y hubo un palo que no pasó desapercibido.

Es que mientras comentaba recuerdos de su carrera, Galmes revivió un antiguo cruce con el volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, cuando el entonces volante de Racing Club comenzaba a perder su espacio en la selección chilena. Y volvió a pegarle al azul.

“Cuando uno está de víctima y te mandas una cagada o te equivocaste, hay que decirlo, si todos nos equivocamos, no hay nadie perfecto, ni Roger Federer. Cuando te pones a dar excusas estás mal porque nunca es culpa de los demás”, dijo Galmes en BalongFC.

Agregó irónico: “esto lo digo porque Carepato, Caresapo… contra Alemania dijo víctima: que yo voy a tener que sufrir de nuevo. Y ahora que dijo que les robaron el Campeonato Nacional (a la U). Que a él le robaron frente a todos”.

Galmes: “No era elección ser ácido”

“Si tú estás de víctima estás mal. Nada es casualidad. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Ahora, si me preguntas si me arrepiento de ser ácido, ser así no era una elección. Yo después aprendí que estaba mal ser así. Yo era así, no me lo cuestionaba ni pensaba que había un daño colateral”, sentenció.

Cabe recordar que en 2019 Galmes y Díaz tuvieron un duro encontrón por redes sociales. En octubre de ese año, y tras la nómina de Reinaldo Rueda para los duelos amistosos contra Colombia y Guinea, sin el mediocampista, el mediocampista tuiteó ácido que “a Marcelo Díaz no lo nominaron para los amistosos. Seguro lo están guardando para los partidos importantes”.

Díaz contestó con todo: “no voy a discutir otra vez contigo porque es tiempo perdido, pero sí voy a ayudarte. Entiendo perfectamente que las adicciones y la depresión son una combinación letal y aunque tú estés muerto en vida, con ayuda profesional puedes volver a ver la luz y renacer”.

Galmes contratacó manifestando que “haces lo mismo que tanto me criticaste. Decir algo sin pruebas. No tengo ese problema y me puedo hacer el examen cuando quieras. Deja de llorar en la TV, no te llaman por malo. Linda cagada te mandaste el fin de semana pasado (en Racing)”.

