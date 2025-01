Marcelo Díaz fue el capitán de la U de Chile en el segundo amistoso de pretemporada que disputan los azules. El actual subcampeón del fútbol chileno perdió por 2-1 ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en la jornada que dio el vamos a la Copa Betano.

El Carepato tuvo muchos problemas para frenar a Matías Palavecino durante la primera parte. Pero de todas maneras cree que el duelo ante el cuadro aurinegro fue equilibrado. “Siempre es complicado venir acá. Coquimbo tiene un juego bastante agresivo, se repliega muy bien”, expuso el “21” de los azules en Disney+.

“Saben a lo que juegan. Cambiaron de entrenador, pero siguen con el mismo formato: el año pasado pudieron competir jugando de esta forma, por algo les fue tan bien en la primera rueda. Después bajaron un poco. Fue un partido parejo, ambos nos exigimos muchísimo”, agregó Díaz en esa conversación con la periodista María José Orellana.

Marcelo Díaz mira a lo lejos a Lucas Assadi. (Foto: JORGE DIAZ/AGENCIA VS).

El experimentado mediocampista bicampeón de América con la Roja prefiere la mesura en este momento del año. “Tenemos que agarrar ritmo, venimos de una pretemporada exigente. Este es el segundo partido que nos toca jugar. No hay que impacientarse, estamos muy bien y el club está muy bien. Seguiremos creciendo como el año pasado”, fue el compromiso del referente que tiene el Romántico Viajero.

Marcelo Díaz no lo duda cuando le hablan de que el hincha de la U de Chile tiene cierta premura porque se conforme rápido el plantel que Gustavo Álvarez dispondrá en 2025. “No, no, el hincha no está nervioso para nada”, respondió Carepato con seguridad.

“Lógicamente que todos quieren tener refuerzos. Llegó Gonzalo ya, que no pudo estar hoy. Estamos muy bien. Este es un año muy competitivo, tenemos cuatro torneos. Y se hará bastante exigente, debemos estar preparados todos. Desde los más jóvenes a los más viejos, como soy yo”, afirmó el ex jugador de Racing Club de Argentina y Libertad de Paraguay.

La formación titular de U de Chile ante Coquimbo Unido. (FOTO: JORGE DIAZ/AGENCIA VS).

Y prosiguió. “Así lo requiere el club y el respeto que debemos tenerle a la institución. El cuidado personal será muy importante. Estoy feliz de seguir un año más, me prepararé como aquel niño que debutó hace 20 años para seguir vigente”, sentenció Marcelo Díaz, quien sabe que hay mucho camino por recorrer esta temporada.

